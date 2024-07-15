Что происходит с популярным топливом: сколько его в Украине и какие цены

В Украине подешевело дизтопливо – за прошлую рабочую неделю (8-12 июля) его стоимость в опте снизилась на 19 коп./л – до 45,47 грн/л. При этом предложение ресурса остается более чем достаточным. Т.е., дизеля в Украине сейчас много и он дешевеет.

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Об этом сообщает enkorr. Отмечается: с 1 по 7 июля среднесуточный импорт снизился по сравнению с июнем на 17%, до 15,18 тыс. т.

"Топлива очень много. Не чувствуется ни уменьшение импорта, ни жатва", – отметил один из трейдеров.

При этом подчеркивается: маржинальность опта "остается в зоне риска". Дело в том, что:

"ожидания от уменьшения импорта не сработали";

оптовики отмечают увеличение давления со стороны налоговой службы, "пытающейся устанавливать нормативы по уплате НДС и налога на прибыль".

Сколько стоит дизель на АЗС

В сетях АЗС же 15 июля дизель продают в среднем по 52,82 грн/л, что на 1 коп. дороже, чем 12 июля. Тем не менее, в целом, с 3 июля стоимость ресурса на заправках находится в рамках 52,78-52,82 грн/л. Т.е., на рынке не происходит ни резких взлетов, ни падений цен.

Дороже всего же дизель продают на АЗС SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 55,99 грн/л;

Shell – 55,49 грн/л;

KLO – 55,09 грн/л.

Самые низкие же цены установили в сети Фактор – 47,2 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 49,45 грн/л;

Маркет – 49,49 грн/л;

БРСМ-Нафта – 49,78 грн/л;

Motto – 49,98 грн/л;

Катрал – 49,99 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам экономиста Олега Пендзина, в Украине ожидается значительное подорожание бензина – на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: про прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

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