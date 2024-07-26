За бак бензина нужно платить больше 3 тыс. грн: какие цены на АЗС

Украинские АЗС 26 июля определили стоимость бензина А-95 в средние 56,66 грн/л. Что соответствует показателю вчерашнего дня. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 623 грн/л. А с самой высокой – на 427 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Marshal – 52,8 грн/л;

Motto – 52,98 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л;

KLO – 58,09 грн/л;

Neftek – 57,99 грн/л.

Цены на бензин стабилизировались

В целом, по данным аналитиков, в последние дни цены на бензин практически не меняются. С 1 июля они колеблются в пределах 56,58-56,66 грн/л.

АЗС откажутся от текущих цен

В то же время, на топливном рынке ожидают роста стоимости бензина, дизеля и автогаза уже с 1 сентября. Причина – повышение акцизов. По прогнозам основателя компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрия Леушкина:

на автогаз цены вырастут сразу на 5 грн/л;

бензин подорожает на 1,5 грн/л;

дизель – на 2 грн/л.

При этом он подчеркнул: подорожание не будет резким. И пройдет в несколько этапов.

"В начале сентября повысятся цены где-то на гривню за литр бензина, дизеля, и на 3 грн – газа. Рост не будет резким, потому что будет еще старый доакцизный ресурс на заправках. А из-за высокой конкуренции злоупотреблять первым повышением цен никто не будет. И окончательное повышение еще на 50 коп. на бензин, гривню – на дизель, и 2 грн – на газ произойдет к середине сентября. Общее повышение составит 1,5 грн за литр бензина, 2 грн – дизеля, и 5 грн – газа. Просто оно будет происходить двумя волнами", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли законодательное решение о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. При этом речь идет об альтернативной версии документа, с более низкими финальными ставками акциза на автогаз.

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