"Со США уже говорили": Зеленский рассказал о судьбе ЗАЭС в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос будущего Запорожской атомной электростанции, которую контролируют российские захватчики, может обсуждаться на переговорах с РФ. Однако сначала должны прекратиться боевые действия.

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Об этом Зеленский сказал во время пресс-брифинга во вторник, 13 мая. Именно прекращение огня станет условием рассмотрения вопроса касательно ЗАЭС.

"Прежде всего должна наступить тишина на фронте. Только после этого можно будет говорить о ситуации на станции и ее судьбе", – отметил гарант.

Зеленский подчеркнул, что обслуживать и восстанавливать ЗАЭС смогут исключительно украинские специалисты. По его словам, со США уже велись переговоры о возможных инвестициях в восстановление объекта, однако даже в лучших условиях это потребует не менее 2-2,5 лет.

В ответ на предложения о передаче станции Украине звучат вопросы о доступе к водным ресурсам, инфраструктуре, а также о логистике. Это связано с тем, что город Энергодар все еще остается оккупированным Россией. Поэтому, как сказал президент, "пока рано вести предметный разговор".

"Запорожская АЭС – это украинская собственность. Мы ее обязательно вернем, и без Украины она не сможет функционировать в пользу какой-либо другой стороны", – резюмировал он.

Напомним: министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев и Вашингтон имеют общий интерес в том, чтобы Запорожская атомная электростанция, которая с 4 марта 2022 года находится в российской оккупации, вернулась под законный контроль Украины. Это необходимо, чтобы начать эксплуатацию ЗАЭС для реализации совместных энергетических проектов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация "готова обсудить" с США их возможное присутствие на Запорожской АЭС. По его словам, для этого необходимо "политическое решение" властей РФ.

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