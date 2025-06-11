Россия готовится к перезапуску ЗАЭС: появились новые доказательства со спутника. Фото

Российские оккупанты шаг за шагом реализуют свой преступный и опасный план перезапуска Запорожской атомной электростанции. В частности об этом свидетельствуют строительство энергетической инфраструктуры в районе ЗАЭС.

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Об этом сообщили активисты "Greenpeace Украины", проанализировав данные со спутниковых снимков. Они отметили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его директор Рафаэль Гросси закрывают глаза на преступления агрессора, что значительно повышают ядерную угрозу для всего мира.

Впервые, что Россия строит линию электропередач между оккупированными Мариуполем и Мелитополем, стало известно из спутниковых изображений, опубликованных 27 мая. С тех пор оккупанты существенно продвинулись в этом направлении:

с 6 мая на западе оккупированного села Азовское Запорожской области было установлено 11 новых электроопор общим дополнительным расстоянием 3,6 км к югу от оккупированного села Шевченко Запорожской области;

с 22 мая по 3 июня на восточном конце линии было установлено еще 10 опор на расстоянии 3,3 км к югу от оккупированного Ключевого Донецкой области.

"Greenpeace Украина" не сомневается в стремлении России незаконно перезапустить ЗАЭС, отсоединить ее от украинской энергосистемы и синхронизировать с российской энергосистемой", – отмечают в организации.

Активисты отмечают: несмотря на несогласие директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с угрозой потенциального перезапуска Запорожской АЭС, о своих преступных планах россияне говорят уже открыто.

"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается... в правительстве, в Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", – заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с Гросси 6 июня.

Старший ядерный кампейнер Greenpeace Украина Шон Берни подчеркнул, что перезапуск ЗАЭС не может произойти за день или месяц – для этого необходима систематическая подготовка. Это подтверждают новые линии электропередач и водонасосная станция на оккупированных украинских территориях.

"Greenpeace Украины сигнализирует МАГАТЭ и Рафаэлю Гросси, что эти приготовления уже происходят, но МАГАТЭ почему-то не видит этих сигналов. Мы подчеркиваем, что ЗАЭС является исключительно украинской собственностью, и ее перезапуск россиянами является преступлением против международного права с потенциально катастрофическими последствиями для людей и природы", – говорит Берни.

В Greenpeace предупредили, что перезапуск ЗАЭС несет очень серьезные риски для ядерной безопасности и в частности спровоцировать радиоактивное загрязнение. В частности из-за того, что за 3 года оккупации оборудование ЗАЭС находится в изношенном состоянии, а также на станции не хватает опытного персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обсуждать вопрос будущего ЗАЭС на переговорах с РФ. Однако сначала должны прекратиться боевые действия.

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