Высокие зарплаты уже не спасают: украинцы массово задумались о смене работы

Почти 4 из 10 украинцев в ближайшее время планируют сменить место работы. За год доля тех, кто хочет уволиться, выросла более чем вдвое – с 15% до 38%. Но даже конкурентная зарплата уже не гарантирует, что сотрудник останется в компании. Для всё большего числа людей важны график, условия труда, возможности карьерного развития и стабильность работодателя.

Видео дня

Об этом свидетельствует аналитика крупной платформы для поиска работы, оказавшаяся в распоряжении OBOZ.UA. Опрос среди украинских пользователей проводили в мае-июне 2026 года.

Почему украинцы все чаще задумываются о смене работы

Сменить место работы в ближайшее время планируют 38% респондентов. Еще 33% не имеют таких намерений, а 29% пока не определились.

За год настроения на рынке труда заметно изменились. В 2025 году об увольнении думали лишь 15% опрошенных. Теперь их доля выросла более чем в 2,5 раза. При этом количество тех, кто не планирует менять работу, сократилось с 60% до 33%.

Главным стимулом для перехода к другому работодателю все же остается зарплата – ее назвали 84% респондентов. При этом все большую роль играют нефинансовые факторы:

лучшие условия труда – 45%;

возможность карьерного развития – 42%;

гибкий график или удалённая работа – 42%;

стабильный и надёжный работодатель – 32%;

бонусы, обучение и мотивационный пакет – 29%;

интересные проекты – 29%;

бронирование работников – 23%.

Что удерживает людей на нынешней работе

Среди тех, кто не планирует менять место работы, чаще всего называли удобный график. Он удерживает на нынешней должности 56% опрошенных.

На втором месте – заработная плата. Ею довольны 41% респондентов, тогда как в прошлом году так ответили лишь 28%. Работники также ценят:

комфортный коллектив – 35%;

возможности профессионального развития – 29%;

стабильность и безопасность работы – 26%;

отсутствие лучших предложений на рынке – 26%.

По 12% респондентов заявили, что остаются на работе из-за социального пакета, возможности бесплатного обучения или трудностей, связанных с мобилизацией либо воинским учётом.

Главная проблема при поиске работы – низкие зарплаты

Найти новое место работы стало сложнее, констатируют аналитики "OLX Работа". Так, почти половина опрошенных – 47% – сталкивается с слишком низкими зарплатами в вакансиях.

Еще 37% говорят о нехватке предложений в своем регионе, а 34% – о недостаточном количестве вакансий по своей специальности. Среди других проблем украинцы назвали:

вакансии со слишком большим количеством обязанностей – 28%;

– 28%; завышенные требования работодателей – 22%;

– 22%; случаи дискриминации по возрасту, полу или другим признакам – 20%.

Лишь 3% респондентов ответили, что не испытывали трудностей с поиском работы или еще не начинали активно ее искать.

Какую работу ищут украинцы

Более половины участников опроса ищут работу, связанную с физическим трудом. Чаще всего речь идет о вакансиях кассиров, поваров, водителей, строителей, работников производства и других рабочих профессий. Еще 30% ищут должности специалистов среднего звена – администраторов, менеджеров магазинов и офисных работников.

Выбирая новое место работы, украинцы прежде всего смотрят на зарплату. Этот критерий назвали 90% респондентов. Далее идут близость работы к дому – 67% – и гибкий график – 61%.

При этом официальное трудоустройство стало менее важным. В 2025 году этот фактор имел значение для 40% опрошенных, а теперь – лишь для 28%. Удаленный формат работы выбрали 16% респондентов, бронирование и репутацию работодателя – по 8%, жилье от компании – 7%.

Большинство украинцев по-прежнему отдает предпочтение официальной занятости. Такой формат выбрали 57% участников опроса. При этом почти столько же – 55% – готовы работать без официального трудового договора.

Как сообщает OBOZ.UA, средняя зарплата в Украине выросла до 32 783 грн. При этом разница между регионами остаётся значительной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!