Выплата долгов на энергорынке затягивается на уровне сетевых компаний и поставщиков – адвокат

Погашение текущих обязательств и выплата долгов на рынке электроэнергии Украины затягивается из-за блокирования определенной части средств на уровне сетевых компаний и поставщиков, написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец.

По его словам, накануне отопительного сезона круг взаимных долгов исчисляется уже десятками миллиардов гривен, и начинается этот круг долгов по Энергоатому – он должен ГП "Гарантированный покупатель" 20 млрд грн. В результате существует долг перед зеленой энергетикой в размере 30 млрд. грн.

"Только с сентября Энергоатом начал платить 100% обязательств перед сетевыми компаниями и поставщиками. Те, в свою очередь, начали платить Укрэнерго. Однако не все рассчитывались с долгами за счет этих поступлений – кто решил деньги придержать", – сказал Трофимец.

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Он рассказал, что по данным Укрэнерго, среди поставщиков это Чернигов и Закарпатье, которые вообще не платили. В то же время, среди сетевых компаний ухудшение платежей наблюдается в Виннице, Черновцах, Запорожье, Кропивницком.

"Укрэнерго", получив более 100% тарифного дохода за передачу, профинансировало долги перед домашними СЭС, обеспечило строительство защитных сооружений, а также уплатило часть финансовых обязательств перед возобновляемой энергетикой. К сожалению, долги перед зеленым сектором продолжают накапливаться – уровень платежей за сентябрь составляет лишь 47%", – подчеркнул адвокат. По его мнению, возобновляемой энергетике в этой ситуации грозит массовое банкротство предприятий текущей зимы.

"Остается только надеяться на контроль платежной дисциплины со стороны Комитета и, если понадобится – правоохранительных органов. Глобальное решение требует однократного улучшения ликвидности системного оператора, что позволит обеспечить выживание отрасли. Правительство со своей стороны должно как можно быстрее обратить внимание на эту проблему для поддержки энергобезопасности", – подытожил Трофимец.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.