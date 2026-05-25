Переписали земли оборонного предприятия на частные структуры: в Украине разоблачили схему на 16 млн грн

В Украине разоблачили чиновника горсовета, которому сообщено о подозрении в незаконной регистрации земель оборонного предприятия на частные структуры. По данным следствия, речь идет об участках стоимостью более 15,7 млн грн, оформленных на основании вероятно поддельных документов, несмотря на отсутствие каких-либо объектов строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. О подозрении уже сообщили начальнику регистрационного отдела одного из городских советов Тернопольской области.

Чиновнику инкриминируют несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах, что по версии следствия позволило изменить правовой статус ценных земельных активов. По предварительным данным, незаконные действия были совершены еще в феврале 2022 года. Именно тогда, как считают следователи, государственный регистратор оформил право собственности на несуществующие объекты незавершенного строительства за частными структурами.

В дальнейшем это позволило претендовать и на земельные участки, на которых якобы должны были располагаться эти объекты. Речь идет о земле, которая находилась в пользовании государственного предприятия, входящего в оборонно-промышленный комплекс Украины. В условиях войны такие активы имеют особое стратегическое значение, а любые манипуляции с ними могут иметь не только экономические, но и потенциально последствия для безопасности.

Следствие установило, что при проведении регистрационных действий чиновник не осуществил надлежащей проверки документов, представленных для оформления права собственности. В частности, не было выявлено отсутствие разрешительной документации на строительство, а также правовых оснований для использования самих земельных участков.

Отдельное внимание правоохранители обращают на документы, которые стали основанием для регистрации. По данным следствия, среди них были технические паспорта, договоры о совместной деятельности и справки о присвоении адресов с признаками подделки. Предварительно установлено, что часть этих документов фактически никогда не выдавалась уполномоченными органами.

Во время проверок и осмотров территорий следователи также выяснили, что никаких объектов незавершенного строительства на указанных участках не существует. То есть недвижимость, на которую было оформлено право собственности, могла существовать только на бумаге, что вероятно стало ключевым элементом схемы.

По результатам проведенных экспертиз рыночная стоимость земель, которые могли быть незаконно выведены из государственного пользования, составляет более 15,7 млн грн. Сейчас продолжаются мероприятия по отмене незаконных регистрационных действий, возвращению земель государству и установлению всех лиц, которые могли быть причастны к сделке.

Следователи также проверяют, действовал ли подозреваемый самостоятельно, или речь идет о более широкой схеме с участием представителей частных структур или других должностных лиц. Не исключено, что после дальнейшего расследования круг фигурантов дела может расшириться.

