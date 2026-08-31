Выманил у военных почти 1,2 млн грн на "земли под застройку": киевлянина разоблачили на дерзкой схеме

В Украине разоблачили 44-летнего жителя Киева, который обещал военным помочь получить землю под застройку в Гатном, хотя знал, что сделать это законно невозможно. За "услуги" мужчина получил от шестерых военных 28 тысяч долларов, или около 1,2 млн гривен, а после предъявления подозрения вернул все деньги.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Его действия квалифицировали по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Как работала схема

По материалам следствия, история началась весной 2024 года. Подозреваемый узнал, что его знакомый, проходивший военную службу, хотел воспользоваться возможностью получить земельный участок под застройку.

Мужчина решил использовать эту информацию в своих интересах. Он убедил военнослужащего, что якобы имеет влиятельных знакомых и может помочь в выделении земельного участка.

Впоследствии это предложение распространилось еще на нескольких военнослужащих. Им подозреваемый обещал помочь не только с выделением земли, но и с необходимыми документами и процедурой ее оформления.

Речь шла о земельных участках в Гатном – населённом пункте Киевской области, расположенном недалеко от столицы. За каждую такую "услугу" мужчина просил 5 тысяч долларов.

Подозреваемый знал, что бесплатно передать землю невозможно

Одним из ключевых обстоятельств дела является то, что мужчина, по данным прокуратуры, знал о невозможности выполнения своих обещаний. Во время действия военного положения в Украине законодательство предусматривает ограничения на безвозмездную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Несмотря на это, подозреваемый продолжал убеждать военных, что сможет организовать получение ими земельных участков. Более того, как установило следствие, участки, о которых шла речь, уже давно имели владельцев. То есть передать их другим людям бесплатно было невозможно.

Таким образом, по версии правоохранителей, мужчина получал деньги за услугу, которую фактически не мог оказать. Всего в схеме фигурируют шесть военнослужащих.

От них подозреваемый получил 28 тысяч долларов США. Часть средств потерпевшие, как установило следствие, перечисляли не непосредственно мужчине, а на банковскую карту его жены. Основную часть денег, по данным прокуратуры, передали в конце апреля 2024 года во время встречи на одной из автозаправочных станций в Киеве.

В гривневом эквиваленте общая сумма составила около 1,2 млн грн. Однако после получения денег никаких реальных действий по оформлению земельных участков мужчина не предпринял. Он не обеспечил их выделение, не организовал оформление документов и не выполнил обещанных действий.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался тем, что военнослужащие могли рассчитывать на реализацию предусмотренных законодательством прав на получение земельных участков. Именно это обстоятельство, вероятно, и стало основой мошеннической схемы: мужчина создал у потерпевших впечатление, что благодаря личным связям способен решить земельный вопрос быстрее или в обход обычной процедуры.

Деньги военным вернули

После того как мужчине сообщили о подозрении, он вернул потерпевшим все полученные средства. В то же время возврат денег не означает автоматического прекращения уголовного производства. Следствие продолжается, а окончательную правовую оценку действиям подозреваемого должен дать суд.

За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, предусмотрено суровое наказание. Санкция соответствующей статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впрочем, речь пока идет именно о подозрении, а не о доказанной вине. Окончательное решение о виновности мужчины и возможном наказании может принять только суд после рассмотрения всех доказательств по делу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев обманывают мошенники под видом перевозчиков: они создают фальшивые объявления, требуют срочную предоплату, а после получения денег исчезают или начинают выманивать новые платежи. Чтобы не потерять деньги, нужно проверять перевозчика, отзывы и историю его деятельности, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать CVV-код и банковские коды.

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