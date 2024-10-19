Все карты ПриватБанка временно перестанут работать: названа дата

ПриватБанк 20 октября в период с 00.00 до 07.00 будет проводить регламентные работы. В этот период все карты перестанут работать, также остановятся платежи в Приват24.

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Об этом говорится в сообщении банка. "20 октября ПриватБанк проводит регламентные работы: платежи в Приват24 и операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра", – сообщают в пресс-службе.

В ночь на 20 октября 2024 г. ПриватБанк проводит плановые регламентные работы своих систем и сервисов, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций с платежными картами.

В период проведения работ 20 октября с 00:00 и до 07:00 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов в Приват24 для физических лиц. Аналогичный тайм-аут будет продолжаться в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете воспользоваться Приват24 или сетью безналичной оплаты – советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ. Спасибо за понимание!", – пояснили в банке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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