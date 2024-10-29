Время регистрации ООО в Дії изменили: сколько теперь занимает создание предприятия

Регистрация ООО через приложение Дія теперь длится всего 5 минут благодаря автоматизации данных и удобному интерфейсу. Это значительно упрощает процесс и открывает новые возможности малого бизнеса в Украине.

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Об этом сообщили в Дії. Обновления касаются нескольких важных аспектов регистрации, что упрощает процесс и снижает риск ошибок. Важнейшие из них включают в себя:

автоматическое определение конечного бенефициарного владельца: теперь, если учредитель владеет долей в уставном капитале компании в размере 25% или больше и имеет биометрический документ, система автоматически определяет его как конечного бенефициарного владельца;

теперь, если учредитель владеет долей в уставном капитале компании в размере 25% или больше и имеет биометрический документ, система автоматически определяет его как конечного бенефициарного владельца; автоматическое заполнение данных из реестров: все имеющиеся данные из государственных реестров автоматически загружаются в форму, оставляя заявителю только добавить недостающие сведения. Это позволяет избежать дополнительных проверок и сократить время, затрачиваемое на ввод информации;

все имеющиеся данные из государственных реестров автоматически загружаются в форму, оставляя заявителю только добавить недостающие сведения. Это позволяет избежать дополнительных проверок и сократить время, затрачиваемое на ввод информации; удобный и интуитивный интерфейс: новые подсказки и оптимизированные этапы регистрации значительно упрощают процесс, снижая вероятность ошибок при заполнении документов. Интерфейс адаптирован для того, чтобы пользователь мог быстро ориентироваться даже если он впервые регистрирует предприятие.

Процедура регистрации ООО в Дії: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться новым сервисом и зарегистрировать ООО, нужно выполнить несколько шагов. А именно:

авторизуйтесь на портале: это можно сделать с помощью своей электронной подписи или BankID. После авторизации вы попадете на страницу, где можно выбрать услугу регистрации ООО;

это можно сделать с помощью своей электронной подписи или BankID. После авторизации вы попадете на страницу, где можно выбрать услугу регистрации ООО; заполните заявление на регистрацию ООО: форма заявления автоматически подтягивает данные из государственных реестров. Вам останется только добавить информацию, которой не хватает, например, данные о соучредителях или специфических аспектах устава компании;

Подпишите заявление электронной подписью: этот этап обеспечивает юридическую силу документа. Подписание электронной подписью – это надежный способ идентификации заявителя, исключающий возможность ошибок и недостоверной информации;

этот этап обеспечивает юридическую силу документа. Подписание электронной подписью – это надежный способ идентификации заявителя, исключающий возможность ошибок и недостоверной информации; ждите автоматической регистрации: после подписания, если заявитель отвечает всем условиям, система проведет регистрацию ООО автоматически всего за несколько секунд.

Инновации, введенные в процесс регистрации, обладают значительными преимуществами как для новых предпринимателей, так и для государственной системы в целом. А именно:

скорость и удобство: благодаря автоматизации время регистрации сократилось с 20 до 5 минут, что значительно уменьшает административный барьер для малого и среднего бизнеса;

простота в использовании: автоматическое заполнение данных и удобный интерфейс облегчают процесс и уменьшают количество возможных ошибок при регистрации;

автоматическое заполнение данных и удобный интерфейс облегчают процесс и уменьшают количество возможных ошибок при регистрации; доступность для всех: новая система направлена на то, чтобы сделать открытие бизнеса доступным для большего количества граждан, ведь теперь создание ООО стало быстрым и удобным процессом, который можно выполнить с помощью смартфона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в приложении Дія должно появиться 6 дополнительных услуг. Среди них – отображение разрешения на оружие и сообщения о проблемах связи.

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