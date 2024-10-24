Разрешение на оружие и сообщения о проблемах со связью: в Дії появятся новые функции

В приложении Дія должно появиться 6 дополнительных услуг. Среди них – отображение разрешения на оружие и сообщения о проблемах со связью.

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Появление новых услуг анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил: появятся они в Дії уже в скором времени.

"Скоро в Дії – 6 услуг, которые будут доступны в приложении. Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях", – говорится в сообщении.

Какие новые услуги появятся в Дії

Отображение разрешения на оружие.

В Дії подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

еАкциз.

"Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе", – объяснил Федоров.

Мультишеринг.

Даст возможность отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.

Сервисы для бизнеса в комплексе е-предприниматель.

"Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. К примеру, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения", – отметил министр.

Сообщения о проблемах со связью.

Будет возможность сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог разрешить эту ситуацию.

Дія.Підпис для юридических лиц.

Будет работать так же, как обычный Дія.Підпис, но "создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Дії появились новые военные облигации с названиями городов Авдеевка и Дебальцево. Покупая их, пользователи поддерживают армию и получают дополнительную прибыль без комиссий.

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