Разрешение на оружие и сообщения о проблемах со связью: в Дії появятся новые функции
В приложении Дія должно появиться 6 дополнительных услуг. Среди них – отображение разрешения на оружие и сообщения о проблемах со связью.
Появление новых услуг анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил: появятся они в Дії уже в скором времени.
"Скоро в Дії – 6 услуг, которые будут доступны в приложении. Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы. В любом случае обо всех запусках буду сообщать на своих страницах в соцсетях", – говорится в сообщении.
Какие новые услуги появятся в Дії
- Отображение разрешения на оружие.
В Дії подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.
- еАкциз.
"Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе", – объяснил Федоров.
- Мультишеринг.
Даст возможность отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.
- Сервисы для бизнеса в комплексе е-предприниматель.
"Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. К примеру, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения", – отметил министр.
- Сообщения о проблемах со связью.
Будет возможность сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог разрешить эту ситуацию.
- Дія.Підпис для юридических лиц.
Будет работать так же, как обычный Дія.Підпис, но "создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Дії появились новые военные облигации с названиями городов Авдеевка и Дебальцево. Покупая их, пользователи поддерживают армию и получают дополнительную прибыль без комиссий.
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