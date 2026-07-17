"Возникли пожары, есть значительные разрушения": "Нафтогаз" остановил работу объектов сразу в трех областях

"Нафтогаз" приостановил работу производственных объектов сразу в трех областях. Причина – массированная российская атака.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы компании Сергей Федоренко. Он отметил, что остановка обїектов произошла в:

Харьковской;

Полтавской;

Сумской областях.

"На нескольких объектах возникли пожары, есть значительные разрушения. Благодаря принятым мерам безопасности работники не пострадали и находятся в укрытиях. Из-за угрозы повторных ударов точно оценить масштабы повреждения оборудования пока невозможно", – говорится в сообщении.

При этом Федоренко выразил убеждение: Россия пытается уничтожить украинскую добычу газа. А кроме того:

усложнить подготовку к зиме;

создать проблемы во время отопительного сезона.

Впрочем, подчеркнул он, компания приложит максимум усилий, "чтобы страна была обеспечена газом, а подготовка к зиме проходила бесперебойно".

Очереди на АЗС могут стать привычным явлением

В то же время, рассказал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин, если интенсивность российских атак будет расти, уже в ближайшие месяцы украинцы могут столкнуться с новым форматом работы автозаправочных станций. По словам эксперта, привычная ситуация, когда можно в любой момент приехать на АЗС, быстро заправиться и уехать, может остаться в прошлом.

Вместо этого могут появиться очереди, предварительная запись или даже специальные чат-боты, через которые водители будут бронировать время для заправки автомобиля. Леушкин отмечает, что подобные трудности уже испытывают жители населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.

В качестве примера он привёл Никополь, где из-за постоянных обстрелов обычных автозаправочных станций почти не осталось. В то же время даже там топливо полностью не исчезло – люди находят альтернативные способы его приобрести и помогают друг другу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Европейский Союз впервые официально ввел санкции против России, напрямую связав их с массированными российскими ударами по Киеву. Под ограничения попали пять предприятий российского военно-промышленного комплекса и руководительница группы ABS Electro Ирина Харисова, причастные к производству компонентов для беспилотников, в частности типа Shahed и "Герань".

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