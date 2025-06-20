В Украине появились новые 5 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот 2 новые монеты номиналом 5 грн. Они посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили, что монеты получили названия:

"Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой".

"Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол".

"Эти монеты основывают новое тематическое направление, посвященное Расстрелянному возрождению и его художникам, которые в 20-х – начале 30-х годов XX века дали мощный импульс для развития украинской культуры, однако были беспощадно репрессированы тоталитарным советским режимом. ...Мы чтим память о художниках Расстрелянного возрождения, чтобы возвращать современности знания о выдающихся украинцах. Они хотели, чтобы Украина заговорила во весь голос", – говорится в сообщении.

Что известно о новых монетах

Номинал монет – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).

Гурт – рифленный.

Тираж обеих – до 75 тыс. экземпляров.

Монеты продаются в сувенирном паковании.

Как выглядят новые 5 грн

Аверс монет (лицевая сторона) одинаковый. На нем размещена стилизованная надпись "СЛОВО" – название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века.

"В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы. Это образ молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были безжалостно уничтожены тоталитарными властями", – рассказали в НБУ.

Реверс (обратная сторона) монет разный. Так, на монете "Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой" на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Мыколы Хвылевого.

"Символическая композиция передает глубокий смысл. Лицо писателя будто заключенное среди каменных плит неправильной формы, отражающих попытки тоталитарного режима уничтожить память о художнике", – отметили в НБУ.

Слева от портрета отмечены годы жизни художника – 1893/1933. Справа от портрета вертикально расположены надписи:

Мыкола / Фитилев – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно.

Мыкола / Хвылевой – псевдоним, выполненный зеркально.

На реверсе монеты "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Юлиана Шпола, "избитый пятнами коррозии, забвения, но не потерянный до конца". Справа от портрета вертикально расположены надписи:

Михаил / Яловый – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно.

Юлиан / Шпол – псевдоним, выполненный зеркально.

Слева отмечены годы жизни художника – 1895/1937.

Где купить новые 5 грн

Купить новые памятные монеты можно с 20 июня в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Стоимость же монет разная. Так:

"Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой" продают по 177 грн.

"Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" – по 176 грн.

При этом продажа лимитированная. Каждый покупатель может приобрести не более, чем по 1 экземпляру каждой монеты.

Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею переименования украинской разменной монеты.

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