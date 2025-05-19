Водителей обманывают новыми "штрафами": украинцев предупредили, каким фейкам нельзя верить
Ряд украинских СМИ распространил фейк о том, что для водителей вводятся новые штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. На самом деле требования к комплектации транспортных средств не менялись.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. "Не предусмотрено никаких новых штрафов за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки", – отметили в МВД.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что требования к комплектации транспортных средств остаются неизменными уже много лет. Они по-прежнему прописаны в Правилах дорожного движения и доступны каждому.
В то же время санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу, не менялись уже несколько лет. В авто должны быть:
- аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;
- знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;
- исправный огнетушитель.
Водителей, у которых нет в авто огнетушителя и аптечки, могут привлечь к ответственности по статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает, в частности, штраф за нарушение правил управления транспортным средством или его эксплуатации, а именно:
- для легковых авто – 340 грн;
- для пассажирских перевозчиков – 680 грн.
А в некоторых случаях водителей, в авто которых нет огнетушителя и аптечки, могут привлечь к ответственности по ст. 125 КУоАП. Она предусматривает наказание за другие нарушения дорожного движения в виде предупреждения.
Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Украины рекомендует усилить ответственность для иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки по территории страны. Речь идет об увеличении штрафов более чем в семь раз – до 120 тыс. грн.
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