В Украине штрафы для перевозчиков вырастут до 120 тыс. грн: за какое нарушение будут наказывать

Правительство Украины рекомендует усилить ответственность для иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки по территории страны. Речь идет об увеличении штрафов более чем в семь раз – до 120 тыс. грн.

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Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, такое положение содержит предложенный ведомством законопроект, который уже поддержали в Кабинете министров. Если Верховная Рада примет эту норму, новые правила будут касаться как пассажирских, так и грузовых перевозчиков.

Следует заметить, что каботажные перевозки осуществляются в пределах одной страны. То есть когда загрузка и разгрузка товара или перевозки пассажиров происходит иностранным перевозчиком в пределах территории Украины.

"Осуществлять соответствующие перевозки иностранным перевозчикам запрещено в пределах любой страны, если на это не выдано специальное разрешение. Например, украинские перевозчики не могут выполнять такие перевозки в пределах иностранной страны. Так же не могут выполнять такие перевозки и иностранные компании в пределах Украины", – пояснили в Минразвития.

Сейчас иностранных перевозчиков, нарушивших это правило, ждет штраф в размере 17 тысяч гривен, но в правительстве предлагают повысить эту сумму до 120 тысяч гривен. Это объясняют двумя мотивами:

необходимостью защитить внутренний рынок грузовых и пассажирских перевозок;

введением пропорциональности тому наказанию, которое сейчас применяется в странах Европейского Союза к перевозчикам третьих стран.

В целом в последние три года наблюдается рост количества нарушений правил каботажа. Только за 2024 год было выявлено около 150 таких случаев.

Изменения предлагается внести в статью 133-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "Об автомобильном транспорте". Соответствующий законопроект вскоре будет зарегистрирован в парламенте.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинских перевозчиков в Польше штрафуют даже за технические нарушения, а суммы штрафов достигают 12 тысяч злотых (120 тысяч грн). С января польская налоговая администрация проводит активные проверки украинских перевозчиков, что обусловило новые сложности, а основные требования включают:

регистрация в системе RMPD : перед въездом в Польшу перевозчик обязан зарегистрировать поездку на платформе PUESC.GOV.PL. Отсутствие регистрации ведет к задержке транспорта и крупным штрафам;

: перед въездом в Польшу перевозчик обязан зарегистрировать поездку на платформе PUESC.GOV.PL. Отсутствие регистрации ведет к задержке транспорта и крупным штрафам; проверка точности данных : водитель должен тщательно проверить, все ли данные внесены правильно, чтобы избежать проблем;

: водитель должен тщательно проверить, все ли данные внесены правильно, чтобы избежать проблем; использование геолокации: транспортное средство должно быть оборудовано активной GPS-системой. Если геолокация будет выключена даже на несколько сотен метров, это может стать основанием для штрафа.

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