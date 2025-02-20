Vodafone запланировал масштабные изменения одного из своих тарифов: будет новое название и цена

Мобильный оператор Vodafone анонсировал масштабные изменения в своем контрактном тарифе Red Max. С 1 марта его переименуют в Red Unlim, а также изменят стоимость.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: новая цена будет на 70 грн выше текущей – ее поднимут с 330 до 400 грн/месяц.

"Есть новость об изменениях. С 01.03.25 стоимость вашего тарифа будет 400 грн/мес, а новое название – Red Unlim. Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости, а услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – рассказали в Vodafone.

При этом там подчеркнули: если месячный пакет услуг будет использован преждевременно, стоимость звонков на другие сети Украины будет составлять 3 грн/мин. А после использования 70 ГБ скорость интернета будет ограничена до 0,8 кбит/с.

В то же время, отмечается, для абонентов, пользующихся услугой "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до истечения срока ее действия. После этого же услугу можно будет подключить заново. "С 01.03.25 стоимость "Год без абонплат" будет 4 400 грн", – рассказали в операторе.

Vodafone закрывает один из своих тарифов

Также Vodafone анонсировал закрытие своего тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 – с 18 марта. После этого абонентов тарифа переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже. При этом сам перевод на новый тариф будет бесплатным.

"С 18.03.24 ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены на новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone анонсировал повышение стоимости ряда своих контрактных тарифов – в частности Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание состоится 1 марта и составит 50-100 грн.

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