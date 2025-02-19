Vodafone существенно изменит условия тарифов с 1 марта: список названий

Мобильный оператор Vodafone анонсировал повышение стоимости ряда своих контрактных тарифов – в частности, Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание состоится 1 марта и составит 50-100 грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: вместе со стоимостью увеличится наполнение некоторых тарифов. А вот для остальных повышение пройдет без бонусов абонентам.

Так, тариф Red Pro подорожает на 70 грн – с 260 до 330 грн/месяц. При этом:

объем предоставляемого интернета будет увеличен до 50 ГБ;

количество минут для звонков на другие сети доведено до 400-т;

количество SMS увеличено до 350-ти.

Тариф Red Start подорожает на 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц. Объем услуг остается без изменений.

Стоимость тарифа Red Max будет увеличена на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц. Также он получит новое название – Red Unlim.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – рассказали в операторе.

Тариф Red Unlim Plus подорожает на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц. Объем услуг остается прежним.

Стоимость тарифа Red Unlim Max вырастет на 75 грн – с 500 до 575 грн/месяц. Объем услуг остается без изменений.

Тариф ULTRA подорожает на 100 грн – с 600 до 700 грн/месяц. Объем услуг остается прежним.

В то же время, отметили в Vodafone, для абонентов всех указанных предложений, у которых подключена услуга "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до истечения срока ее действия. После этого же услугу можно будет подключить заново.

Vodafone закрывает один из своих тарифов

Также Vodafone анонсировал закрытие своего тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 – с 18 марта. После этого абонентов тарифа переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже. При этом сам перевод на новый тариф будет бесплатным.

"С 18.03.24 ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены на новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, lifecell начал процесс закрытия сразу 40 своих тарифов. В частности, "Просто Лайф 2020"; "Смарт М", "Platinum" и пр. Ожидается, что это продлится до 20 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!