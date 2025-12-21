Vodafone проведет масштабное обновление тарифов: что изменится для большинства абонентов

Мобильный оператор Vodafone анонсировал масштабное обновление тарифов – уже с 23 декабря. Ожидается, что изменения затронут большинство абонентов предоплаты – по плану, они смогут пользоваться своими тарифами в странах ЕС без дополнительных оплат.

Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили:

Причиной изменений является внедрение принципа Roam like at home (Роуминг как дома).

Это является следствием присоединения Украины к единому роуминговому пространству ЕС.

"Роуминг как дома" становится стандартом в тарифах Vodafone. В тарифах без изменения стоимости пакетные минуты и часть гигабайт по общему объему по тарифу можно использовать как в Украине, так и в роуминге в странах ЕС", – говорится в сообщении.

Что изменится для абонентов Vodafone

В целом, утверждают в Vodafone, после изменений абоненты оператора получат безлимитные входящие звонки как в Украине, так и в ЕС. А кроме того:

Пакетные минуты для звонков на украинские сети начнут действовать и в ЕС.

Речь идет как об исходящих звонках как в Украину, так и по стране пребывания.

Часть пакетных гигабайт можно будет использовать как на Украине, так и в Евросоюзе.

Стоимость сверх пакетных минут, МБ и SMS будет одинаковой как в Украине, так и в ЕС.

Чьи тарифы менять не будут

В то же время, отметили в операторе, изменения затронут не все тарифы предоплаты. Речь идет об архивных предложениях, у которых отсутствует услуга роуминга:

4G Smart (Light, XS, XS+).

Device.

Light.

Пользователям этих тарифов, отмечается, будет предложено перейти в другие доступные тарифы. И при необходимости пользоваться услугами в роуминге.

Что такое Роуминг как дома

В целом же, напомним, Еврокомиссия согласовала присоединения Украины к политике ЕС Roam like at Home летом 2025 года. Благодаря этому на территории стран ЕС украинцы смогут использовать тариф своего оператора без необходимости платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет.

