Производство масла остановилось: европейскому заводу не хватает подсолнечника из Украины

Один из крупнейших в Молдове производителей масла – компания Floarea Soarelui – приостановил работу из-за нехватки семян подсолнечника. В частности, украинского.

Об этом сообщает Mold-Street. Отмечается: по словам директора Floarea Soarelui Стелы Островецкой, предприятие попыталось в январе 2024 года получить право на импорт семян из Украины, "но специализированная комиссия Минсельхоза не выдала лицензию".

"Комбинат Floarea Soarelui, выпускающий подсолнечное масло, приостановил свою работу. Причиной послужила нехватка семян подсолнечника на местном рынке, а также сложности с его импортом", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, ассоциация "Сила фермеров" утверждает, что на самом деле на рынке Молдовы много подсолнечника. Однако переработчики "не хотят предлагать реальные цены".

Сами же производители масла с этим не согласны. Та же Островецкая утверждает: предлагаемые цены "находятся на уровне Черноморского региона".

"Если мы будем платить больше за семена, то цена на масло тоже вырастет. А если масло будет дороже, мы не сможем экспортировать", – резюмировала директор Floarea Soarelui.

Предложение Франции и Польши по Украине может затянуть войну

В то же время, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, требования введения дополнительных ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции на европейский рынок, которые Украине выставили Франция и Польша, рискуют продлить развязанную Россией войну. Ведь их внедрение нанесет удар по доходам Украины, что увеличит шансы на то, что война затянется.

Как объяснили аналитики Financial Times, Варшава и Париж прилагают усилия, чтобы усилить предварительное соглашение с Украиной, по которому:

вводятся ограничения на многие виды украинского импорта;

сама же Украина получает продление беспошлинного режима торговли с ЕС.

При этом предыдущее соглашение об ограничениях уже предполагало сокращение украинского импорта на более 400 млн евро в течение следующего года – "если Киев не сможет найти альтернативные рынки сбыта". Однако принятие франко-польского предложения "снизит эту сумму еще на 800 млн евро".

"По словам же министра сельского хозяйства Украины, франко-польское стремление расширить ограничения на импорт украинских продуктов питания в ЕС рискует сделать войну более длительной, чем могло бы быть. Сольский отметил, что дополнительные ограничения ударят по доходам Украины и "увеличат шансы на то, что война затянется", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Венгрия не планирует возобновлять запрет на импорт меда из Украины – причем даже несмотря на протесты местных производителей. Как объяснил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, подобные односторонние запреты не имеют положительного влияния на местный рынок.

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