Во время войны поставлял продукцию для армии РФ: украинский концерн поймали на сотрудничестве с оккупантами

В Житомирской области разоблачили группу компаний, которая уже во время полномасштабной войны РФ против Украины обеспечивала поставки систем заграждения для военно-промышлленого комплекса агрессора. Только в течение 2022 года в Россию поставили продукции более чем на $1,5 млн. По сути, предприниматели сотрудничали с врагом и помогали российской армии уничтожать Украину.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), не раскрывая название предприятия. "За последние полгода ДБР совместно с СБУ разоблачило и прекратило деятельность уже второго концерна, который продолжал снабжать российский ВПК даже после вторжения. Установлено, что группа компаний с Житомирщины поставляла предприятиям военно-промышленного комплекса России системы заграждения, которые используются в агрессивной войне против Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что до полномасштабной войны концерн принадлежал предпринимателю, который за несколько дней до начала войны уехал из Украины. После вторжения он переоформил собственность на подконтрольных лиц, продолжавших работать с РФ.

"Новые владельцы наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны", – заявили в ГБР.

В помещениях концерна и местах жительства его топ-менеджеров в декабре 2023 года прошла серия обысков. Следователи ГБР изъяли вещи и документы, подтверждающие операционную деятельность предприятий концерна на территории Украины и России.

Задержаны два топ-менеджера концерна. Им было объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, совершенных организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание – до 12 лет лишения свободы.

"По меньшей мере, еще трое участников группы, в том числе ее организатор, находятся за пределами Украины. Указанным лицам будет сообщено о подозрении заочно", – добавили в ГБР. Кроме того, решается вопрос об аресте имущества и его передаче в АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн гривен из бюджета.

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