Проблемы с мобильной связью из-за отключения света: в "Киевстар", lifecell и Vodafone дали советы, как их минимизировать

В Украине при отключениях электроэнергии значительно ухудшается качество мобильного интернета. И хотя у операторов было два года на подготовку, полностью обеспечить стабильную работу при даже непродолжительных отключениях невозможно. Батареи установили не на всех станциях, а генераторы в некоторых случаях использовать запрещено. К примеру, если базовая станция находится на крыше многоэтажки.

О том, как операторы готовились к отключениям и почему при длительном отсутствии света избежать проблем с мобильным интернетом будет невозможно, читайте в материале OBOZ.UA.

Качество мобильного Интернета резко снижается: операторы не подготовились?

"Мало того, что домашний интернет не работает без света (40 мин работает только), да еще и мобильная связь гаснет. 4G гаснет так, словно это не 4G, а Edge, едва страницы открывает. Как ни странно, 3G еще как-то работает, но видео, например, нормально не посмотришь", – жалуется на специализированном форуме один из пользователей. Даже непродолжительные отключения света привели к значительному ухудшению качества мобильного интернета.

Несмотря на то что у операторов было много времени для того, чтобы подготовиться к отключениям, удержать качество связи все равно не удается. Худшая ситуация может быть еще впереди. Если из-за жары или отопительного сезона продолжительность отключений значительно увеличится, есть угроза, что мобильная связь и интернет могут снова исчезать, как это было в 2022-м.

Все оборудование мобильных операторов работает на электроэнергии. Только исчезает свет, включаются батареи. В лучшем случае их может хватить на шесть часов. Однако после отключения электроэнергии большинство украинцев переходят на мобильный интернет, поэтому батареи разряжаются гораздо быстрее.

"Обесточивание влияет на работу базовых станций, поскольку сети всех операторов планировались с учетом постоянного стационарного питания. Когда электроэнергия исчезает, инфраструктура операторов становится зависимой от батарей, генераторов и топлива, нуждающихся в постоянной подзарядке и заправке", – объясняют OBOZ.UA в lifecell.

Мы отправили запросы трем мобильным операторам, чтобы узнать, что они сделали для подготовки к отключениям и как объясняют жалобы клиентов. Все операторы объясняют: без электроэнергии долго и стабильно базовые станции работать не могут.

Компания Vodafone в защиту от отключений инвестировала 160 млн грн. По состоянию на прошлый год у компании было 15,2 млн абонентов. Инвестиция на каждого абонента – 10,5 грн. В комментарии OBOZ.UA представители компании заявили, что при отключениях до 4 часов с перерывами на 6 часов смогут оставаться в пределах 85-90% среднесуточной доступности сети. То есть связь ухудшится незначительно.

Обеспечить все площадки дизельными генераторами невозможно, добавили в компании. В Киеве их больше тысячи. "Даже при наличии достаточного количества генераторов ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить дизельную генераторную установку к каждой площадке и вовремя заправлять. Кроме того, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно", – отметили в компании. Количество станций, имеющих генераторы, увеличилось в четыре раза.

В lifecell OBOZ.UA заявили, что инвестировали в энергонезависимость 800 млн грн. В прошлом году у компании было 9,1 млн пользователей. Это 87,9 грн на каждого абонента. За эти деньги установили батареи и генераторы на ключевых площадках.

"lifecell хорошо подготовился к возможным отключениям электроэнергии в этом году. Наша команда значительно увеличила количество аккумуляторных батарей и генераторов на своих площадках, чтобы обеспечить непрерывную связь для большинства абонентов даже во время отключения", – заявили OBOZ.UA в компании. Проверить, действительно ли это так, украинцы смогут только после увеличения продолжительности отключений.

В шесть раз увеличили количество базовых станций, оснащенных батареями. Такие батареи могут поддерживать работу при отсутствии электроэнергии в течение 4-5 часов.

Компания "Киевстар" потратила больше всех средств на подготовку – более 1 млрд грн, однако это крупнейший оператор с наибольшим количеством клиентов. В прошлом году было 24,1 млн абонентов. Инвестиция в энергонезависимость на каждого клиента составила 41,49 грн.

"Всего генераторов в компании уже 2,3 тысячи – это почти в четыре раза больше, чем до 2022 года. Для работы генераторов за время полномасштабного вторжения компания уже использовала более 1 миллиарда литров дизтоплива и полмиллиарда литров бензина. "Киевстар" использует как собственные дизель-генераторы, так и предоставленные другими лицами, в том числе – корпоративными клиентами", – пояснили OBOZ.UA в компании.

Несмотря на это, если отключения электроэнергии будут масштабными и долговременными, подключить все базовые станции к генераторам будет невозможно.

Как и другие операторы, "Киевстар" устанавливает аккумуляторы, которые могут работать до 6 часов без подзарядки (на самом деле из-за роста нагрузки продолжительность работы меньше). На сегодня установили уже 113 тыс. таких аккумуляторов.

Операторы просят не смотреть видео онлайн во время отключений

Скорость разрядки батареи также зависит и от того, как ведут себя абоненты. Проблема заключается в том, что мобильным интернетом при отключениях пользуются так же, как и обычным: просматривают видео в соцсетях, пользуются приложениями и т.д. Операторы же просят пользоваться обычным проводным интернетом.

"Если провайдер фиксированного интернета работает на современных технологиях, пользователи могут пользоваться домашним интернетом даже во время длительных отключений света", – рассказывают операторы. Для этого убедитесь, что ваш оператор использует технологии GPON.

Даже если 80% базовых станций в эфире (а это хороший показатель), при отключении электроэнергии они становятся перегруженными. И абоненты чувствуют это как ухудшение привычного качества связи, ведь продолжать, например, смотреть видео – так как все привыкли – не получается.

Если вы пользуетесь мобильным интернетом, операторы просят не потреблять много трафика. "К примеру, стоит выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать видеохостинги, такие как YouTube, Netflix. Кстати, подписка YouTube позволяет загрузить нужное видео заранее и просматривать его позже в офлайн-режиме. Также следует воздержаться от использования сервисов с тяжелым контентом, которые генерируют увеличенный трафик, таких как ТиkTok", – советуют эксперты.

Кроме того, всегда есть возможность переключиться на сеть другого оператора. В 2022 году был запущен национальный роуминг. Это без дополнительной оплаты позволяет оставаться на связи, когда сеть вашего оператора не работает. Для использования этой услуги необходимо выключить автоматический выбор сети в настройках телефона.

"Есть нюанс – в национальном роуминге не работает 4G, чтобы не перегружать работающую сеть, к которой добавляются еще и абоненты других операторов. Поэтому при первой возможности пробуйте подключиться к "родной" сети. Для этого необходимо снова включить автоматический выбор сети или попробовать подключиться к своей сети в ручном режиме", – советуют представители мобильных операторов.

Даже при больших инвестициях украинские операторы не смогут во время отключений на 100% сохранить качество мобильного интернета. Важно, чтобы каждый разумно пользовался интернетом.