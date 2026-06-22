Как дроны меняют армии: во Франции предлагают вернуться к "гусарам", "драгунам" и "кирасирам" в бронетехнике

Во Франции призвали пересмотреть принципы применения бронетехники в условиях массового использования дронов на поле боя. Вместо традиционной структуры войск предлагается создать новые типы подразделений, которые объединят бронемашины, роботизированные системы и беспилотники для выполнения различных боевых задач.

Видео дня

Современное поле боя стало практически полностью прозрачным из-за широкого применения разведывательных и ударных беспилотников. Об этом говорится в материале французского военного журнала Fantassins. Информацию обнародовал украинский портал Defence Express.

Это заставляет пересмотреть подходы к использованию танков и боевых машин, которые формировались после Второй мировой войны. Одним из ключевых предложений является сокращение численности отдельных подразделений при одновременном увеличении их количества и сохранении автономности. Такая модель должна повысить выживаемость войск в условиях постоянного наблюдения и угрозы ударов дронов.

В рамках новой концепции предлагается условное разделение бронетанковых сил на три категории. "Гусары 2.0" будут отвечать за разведку и боевые действия с широким применением беспилотных систем.

" Драгуны 2.0" должны стать основой боевых действий на передовой, объединяя средние гусеничные платформы и механизированную пехоту. "Кирасиры 2.0" будут предназначены для прорыва обороны противника благодаря мощному вооружению и инженерным средствам поддержки.

Для успешного выполнения задач ударными подразделениями французские военные предлагают использовать принципы командного взаимодействия, схожие с тактикой американского футбола. Идея заключается в том, что все элементы боевого порядка должны обеспечивать защиту и продвижение главной ударной силы к цели.

Также концепция предусматривает интеграцию прямых и косвенных средств поражения в единую систему, использование семейства средних гусеничных платформ и роботизированных комплексов. Особое внимание планируется уделить многоуровневому противодействию дронам и снижению информационной нагрузки на военнослужащих при принятии решений.

Предлагаемая дальность боевых действий до 10 км может оказаться недостаточной, поскольку зона поражения современного поля боя уже достигает 15–20 км. В то же время сам факт поиска новых подходов свидетельствует о том, что бронетехника продолжает эволюционировать под влиянием технологических изменений и опыта современных войн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания испытала новые дальнобойные системы вооружения, которые в будущем могут пополнить арсенал Украины. Новые платформы способны поражать цели на расстоянии более 480 километров и потенциально могут достигать Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!