Весной солнечная генерация создает профицит, который выгоднее экспортировать, чем терять, – Прокип

Критика экспорта электроэнергии часто игнорирует базовые принципы работы энергосистемы, в частности ограниченные возможности ее накопления.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.

По его словам, в Украине сейчас очень мало мощностей для аккумуляции электроэнергии: гидроаккумулирующие станции получили значительные повреждения из-за российских атак, а новые системы накопления пока имеют незначительные объемы.

"Электроэнергию нельзя просто оставить "про запас". Когда генерация превышает потребление, возникает профицит, и тогда есть два варианта: либо заставлять электростанции останавливать производство и компенсировать им потери, либо экспортировать этот избыток. Очевидно, что второй вариант более рациональный", – объяснил Прокип.

Эксперт отметил, что ситуация в энергосистеме меняется ежечасно: сейчас система входит в период роста генерации солнечных электростанций, что в дневные часы может создавать избыток электроэнергии.

В такие периоды экспорт позволяет избегать принудительных ограничений генерации и одновременно обеспечивает дополнительные доходы для энергетических компаний, которые направляются на ремонты и восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что возобновление экспорта электроэнергии не означает масштабного вывоза электроэнергии из Украины. Речь идет лишь о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации.