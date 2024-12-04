Вернули контроль над "Балтикой" и вышли с рынка: датский пивоваренный холдинг объявил о продаже активов в РФ

Ведущий датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group окончательно покинул российский рынок, передав свою известную "Балтику" двум топ-менеджерам компании. Соглашение позволило закрыть судебные дела и избежать дальнейшего конфликта с российскими властями.

Видео дня

Об этом говорится в официальном прессрелизе на сайте холдинга. Этот шаг стал логичным продолжением заявления 2022 года о намерении прекратить деятельность в РФ после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Аспекты завершения сделки:

передача активов: Carlsberg Group договорилась о передаче акций "Балтики" новому владельцу. Покупателем стала структура, принадлежащая двум топ-менеджерам компании "Балтика", которые сейчас занимают руководящие должности. Один из них станет генеральным директором, а другой – его заместителем. Имена новых владельцев официально не раскрываются;

Carlsberg Group договорилась о передаче акций "Балтики" новому владельцу. Покупателем стала структура, принадлежащая двум топ-менеджерам компании "Балтика", которые сейчас занимают руководящие должности. Один из них станет генеральным директором, а другой – его заместителем. Имена новых владельцев официально не раскрываются; утверждение соглашения: продажа была согласована как с датской, так и с российскими властями. По информации Reuters, сделка оценивается в 34 млрд рублей ($320,75 млн), хотя ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в $1,06 млрд;

продажа была согласована как с датской, так и с российскими властями. По информации Reuters, сделка оценивается в ($320,75 млн), хотя ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в $1,06 млрд; комплексный выход: Carlsberg также передаст пакеты акций в своих дочерних компаниях Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Таким образом, соглашение охватывает все активы компании, связанные с деятельностью в России.

В июне 2023 г. было объявлено о заключении соглашения с покупателем, но вскоре президент РФ Владимир Путин распорядился передать активы Carlsberg во временное управление российскому государственному органу "Росимущество". Это усложнило процесс выхода, поскольку управление "Балтикой" перешло к лицу, связанному с властями РФ – Таймуразу Боллоеву, давнему знакомому Путину.

Carlsberg заявила, что такие действия незаконны, и разорвала все лицензионные соглашения, связанные с ее брендами в России. Carlsberg владела восемью пивоваренными заводами в России, которые снабжали рабочими местами около 8400 сотрудников. Доля "Балтики" на рынке на момент сделки составила около 27%.

Однако с начала войны компания понесла значительные потери, в том числе списание активов на сумму $1,41 млрд. Выход из России стал важным шагом не только с коммерческой, но и с репутационной точки зрения для Carlsberg Group.

Со 2 декабря 2024 года "Балтика" больше не находится под временным управлением российского государства. Это позволило Carlsberg завершить все судебные дела и урегулировать вопросы интеллектуальной собственности. Как подытожил гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен, сделка стала лучшим достижимым результатом для защиты сотрудников и сохранения стоимости бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиян также ожидает угроза дефицита кондиционеров и холодильников из-за новых требований к импортерам, значительно усложнившим ввоз техники. Цены на оборудование возрастут до максимальных показателей, а большинство расходов импортеры вынуждены будут перевести на потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!