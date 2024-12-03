Поставки остановились: россиян могут оставить без кондиционеров и холодильников

Россия сталкивается с угрозой дефицита кондиционеров и холодильников из-за новых требований к импортерам, значительно усложнившим ввоз техники. Цены на оборудование возрастут до максимальных показателей, а большинство расходов импортеры вынуждены будут перевести на потребителей.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. С 12 ноября 2024 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) России заблокировала ввоз в страну кондиционеров, бытовых холодильников и систем охлаждения для торгового и промышленного использования.

Такое решение объясняется новыми требованиями к импортерам, которые теперь обязаны получать лицензии Минпромторга на оборудование, содержащее фреон R-410. Это создало серьезные трудности для поставщиков, повлекло задержку товаров и может привести к дефициту охлаждающей техники.

Согласно решению ФТС, для ввоза техники с фреоном R-410 компании должны пройти длительную и бюрократически сложную процедуру лицензирования. Это включает химико-аналитические исследования, согласование с Росприроднадзором и получение разрешения Минпромторга. Процесс занимает не менее 45 дней, а для многих поставщиков лицензии, оформленные сейчас, будут действительны только до конца 2024 года.

До момента введения этих правил лицензии требовались только для ввоза чистого фреона. Содержащее его оборудование ранее проходило через таможню без дополнительных документов. Такие изменения стали неожиданностью для бизнеса, особенно ввиду того, что большинство охлаждающей техники в России импортируется. Задержка товаров создала серьезный финансовый ущерб для поставщиков:

кондиционеры: потери только в этой категории оцениваются в 200–300 миллионов рублей;

потери только в этой категории оцениваются в 200–300 миллионов рублей; контейнеры: в портах РФ и Китая повисло 300-400 контейнеров с техникой общей стоимостью 2 миллиарда рублей.

Ситуация повлияет не только на бизнес, но и на потребителей. Из-за простой и дополнительных расходов на лицензирование импортеры вынуждены будут повышать цены на технику. Дефицит охлаждающих устройств становится неизбежным, так как большинство этой продукции не производится внутри страны.

Для России, которая годами пытается строить "импортозамещение", новые правила ФТС демонстрируют слабость внутреннего рынка. Большинство холодильников и кондиционеров импортируется, а местное производство не способно удовлетворить спрос.

Ситуация усугубляется тем, что основная часть техники остановилась на границе с Китаем – страной, от которой Россия значительно зависит в поставках. Это не только подчеркивает техническую зависимость РФ, но и подвергает сомнению эффективность "дружбы" между двумя государствами.

Некоторые компании рассматривают вариант удаления фреона из оборудования до прохождения таможни, а затем его заправки в РФ. Однако это значительно увеличивает накладные расходы, что дополнительно усложняет ситуацию для импортеров и ударяет по конечному потребителю.

ФТС ссылается на регулирование ЕАЭС с 2015 года, однако многие эксперты считают действия службы чрезмерными и необоснованными. Если проблема не будет решена в ближайшее время, Россия может столкнуться с серьезными трудностями:

дефицит техники: в магазинах будет меньше товаров, а оставшиеся подорожают;

в магазинах будет меньше товаров, а оставшиеся подорожают; импорт из "серых зон": поставщики могут искать обходные пути ввоза;

поставщики могут искать обходные пути ввоза; Удар по потребителям: цены на охлаждающие устройства возрастут, что усложнит их доступность для среднего класса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия после почти двукратного роста цен на бананы задумалась об их выращивании на собственной территории. Однако, учитывая климатические условия и экономическую целесообразность, эти планы выглядят как очередной кринж в попытках заменить импорт собственным производством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!