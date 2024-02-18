Валютная либерализация дает возможности для инвестиций в экономику Украины, –Криволап

Последующая валютная либерализация открывает международным инвесторам возможности для вложения средств в разные сектора экономики Украины.

Об этом заявил руководитель "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап.

Он пояснил, что за счет поступающих в бюджет налоговых поступлений и сборов финансируются все оборонные расходы в стране. Соответственно, для нормальной работы экономики и обеспечения ее конкурентоспособности очень важна работа частного сектора, постоянно инвестирующего деньги в развитие.

Криволап подчеркнул, что сейчас сложилась такая ситуация, когда зарубежные инвесторы не вкладывают деньги в Украину, потому что это "билет в один конец". Если они инвестируют какие-то средства – то не смогут получить их обратно из-за действующих в ограничение.

В этом контексте эксперт положительно оценивает обращение правительства к НБУ, в котором Кабмин попросил регулятора разрешить бизнесу покупать валюту для расчетов по кредитам.

"Такие сообщения дают надежду, потому что они очень хорошо считают. Если они сочли, что сейчас финансовая ситуация позволяет комфортно начать процесс валютной либерализации, это очень хороший сигнал для рынка, потому что это открывает возможности для инвестиций в разные секторы", - сказал Криволап.

Он добавил, что это очень важно для экономики, потому что бизнес играет первостепенную роль в обеспечении ее устойчивости.

"Эти ограничения существовали какое-то короткое время, когда были надежды, что война может длиться полтора-два года. Сейчас этих надежд нет. Мне кажется, все поняли, что война может длиться годами и нужно повышать устойчивость украинской экономики в долгий ящик. А если повышать устойчивость и конкурентная способность украинской экономики в долгу - это только о новых инвестициях", - подчеркнул Криволап.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.