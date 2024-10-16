Валюта РФ быстро катится к 100 рублям за доллар: к каким последствиям это может привести

Российская национальная валюта стремится к отметке 100 рублей за доллар. Власти РФ готовы сознательно допустить обвал рубля, чтобы облегчить последствия международных санкций.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои анонимные источники. Они считают, что на фоне планов правительства РФ в следующем году увеличить расходы ослабление рубля не только не вызывает беспокойства, и может пойти на пользу федеральному бюджету.

С тех пор, как из-за международных санкций в июне Московская биржа остановила торги долларом и евро, для расчета курса рубля Банк России полагался на межбанковские операции. Такое давление усугубило дефицит иностранной валюты, и по состоянию на 15 октября рубль ослаб примерно на 9% в сравнении с последним торговым днем. При этом 12 октября истек крайний срок для компаний, желающих выйти из операций на Мосбирже.

За тот же период также снизился курс рубля к китайскому юаню, который стал главной альтернативой доллару и евро после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На Мосбирже рубль упал по отношению к юаню на 11% – до 13,26, что стало самым низким показателем с мая.

Российской валюте не привыкать пробивать отметку в 100 рублей за доллар – в 2023 году это происходило дважды. В ответ на это Центральный банк РФ повысил ключевую процентную ставку на 350 б. п., а после правительство ужесточило контроль за движением валюты и обязало крупнейших экспортеров продавать 80% валютной выручки за рубли на внутреннем рынке.

Министерства экономики РФ уже заложило на 2025 год ослабевший рубль. Чиновники ожидают, что его средний курс составит 96,5 рубля за доллар против 91,2 рубля в этом году.

Последнее ослабление рубля отражает трудности с внешнеторговыми платежами, с которыми столкнулись импортеры и экспортеры. Из-за угрозы вторичных санкций со стороны США банки ключевых торговых партнеров России, в том числе Китай и Турция, стали отказывать в обработке транзакций из РФ.

Из-за этого правительство смягчило меры поддержки рубля и снизило долю обязательной конвертации экспортной выручки до 25%. Тем не менее экономисты констатируют, что доходы федерального бюджета РФ все еще значительно превышают целевые показатели правительства, а из-за устойчиво высокой инфляции Кабмин страны-агрессора может вновь рассмотреть ужесточение контроля за движением капитала.

Как уже сообщал OBOZ.UA, повседневные товары и услуги в РФ подорожали почти вдвое. Цены на отдельные позиции выросли еще более заметно, например, расценки на копание могил подскочили в 8 раз, стоимость гробов в некоторых регионах – в 3-4, а маникюра и поездки на такси – в 2 раза.

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