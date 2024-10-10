Из-за войны цены в России пробили потолок: что подорожало в 8 раз

Пока кремлевский диктатор Владимир Путин уверяет россиян в том, что инфляции в РФ нет, повседневные товары и услуги в стране подорожали почти вдвое. Цены на отдельные позиции выросли еще более заметно, например, расценки на копание могил подскочили в 8 раз, стоимость гробов в некоторых регионах – в 3-4, а маникюра и поездки на такси – в 2 раза.

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Об этом сообщают росСМИ. Согласно результатам исследования, с февраля 2022-го по август 2024 года потребительская корзина россиян подорожала на 95%.

Так, туристические путевки подорожали в 2,6 раза – с 68 тысяч до 93 тысячи рублей. Вместе с курсом доллара подскочила стоимость и авиабилетов (в 1,7 раза), и проживание в турецких отелях.

Также более чем вдвое подорожали автомобили-иномарки. В отсутствие официального импорта автомобилей россиянам доступны только иномарки из Китая. Но в июле 2024 самым дешевым их представителем стал Haval M6 за 2,29 млн рублей, цена на Haval Jolion – 2,79 млн рублей, что на 147,6% больше, чем полтора года назад.

Из-за увеличения цены самих автомобилей, запчастей, страховки подорожали поездки на такси. В феврале-2022 километр пути в Москве стоил около 30 рублей, то в августе 2024 года — 60 рублей. А в среднем по стране рост более чем в полтора раза: с 28 до 45 рублей. Рост цен связывают и с утечкой мигрантов, которые работы водителями.

По этой же причина подскочили цены и на маникюр, мастерами которого в большинстве своем работали выходцы из-за рубежа. Согласно официальной статистике цены в среднем по России цены на эту услугу выросли с менее чем 500 рублей до более чем 1000 рублей.

Из-за увеличившего спроса на похоронные услуги в РФ вырос спрос на гробы. Во многих регионах они подорожали вдвое-втрое, а в городе Сасово Рязанской области и Братске Иркутской области – до 7500 рублей вместо довоенных 1700 и до 14500 рублей вместо 3400 рублей соответственно.

Также в Москве вдвое подорожала кремация: с 16,6 тысячи до 37,7 тысячи рублей. В восемь раз дороже стало выкопать могилу в Ейске и Туапсе.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что цены на перелеты в России выросли на 28,4% на фоне серьезных проблем с техобслуживанием и дефицитом запчастей, вызванных санкциями. Россия пытается поддержать авиационную отрасль "серым" импортом деталей, но это лишь временная мера, которая не решает проблему безопасности.

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