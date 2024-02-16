Вакансии для людей без опыта и высокая конкуренция: каких специалистов ищут Силы обороны

Силы обороны ищут многих специалистов, в том числе, на вакансии могут отозваться люди без опыта работы. При этом конкуренция за вакансии в Сила обороны не ниже, чем на рынке труда в целом.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. Так, в январе подразделения Сил обороны получили 20 519 отзывов от соискателей, что вдвое больше, чем в декабре.

Украинцы заинтересованы в вакансиях в армии, ведь конкуренция за эти должности не ниже, чем в среднем на рынке труда. Однако она достаточно неравномерна. Чаще всего искатели отзываются на вакансии в категориях:

"Культура, музыка, шоу-бизнес";

"Секретариат, делопроизводство, АХО";

"Финансы, банк";

"Управление персоналом, HR";

"Бухгалтерия, аудит".

В большинстве своем на вакансии от Сил обороны можно откликнуться кандидатам, не имеющим опыта работы — таких предложений 73%. Соответственно, в 27% вакансий от соискателей ожидается наличие опыта. Такая ситуация противоположна общим тенденциям рынка труда, где 35% предложений работы подходят для новичков, а 65% — людям с опытом работы.

Как и другие работодатели, военные подразделения могут дополнительно маркировать вакансии как требующие знания английского, подходящие для людей с инвалидностью, пенсионерам, студентам или ветеранам. В январе 21 предложение работы требовало знание английского языка.

На 177 вакансий готовы взять студентов (108% к декабрю). Также 60 предложений работы открыты для людей с инвалидностью (+186%), 252 – для ветеранов (+207%), 27 – для пенсионеров (+350%).

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине заметно возросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.

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