newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Конкуренция резко выросла: кому в Украине сложнее всего найти работу

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
5,7 т.
Конкуренция за работу в Ураине выросла

В Украине заметно выросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного кадрового портала. Аналитики отмечают, что существенный рост конкуренции связан с увеличением количества резюме на 24%. Кроме того, украинцы активно ищут дистанционную работу – конкуренция за такие вакансии в 5 раз превышает средний показатель.

Конкуренция за рабочие места в Украине выросла

Самым конкурентными в январе оставались должности в IT и сродненных сферах. Речь идет о таких вакансиях:

  • Front-end разработчик;
  • верстальщик;
  • вебдизайнер;
  • тестировщик;
  • Android-программист;
  • видеомонтажер;
  • Python-программист;
  • программист Java.

А вот проще всего попасть на должность было специалистам рабочих профессий и медикам. Вакансии с самой низкой конкуренцией такие:

  • машинист тепловоза;
  • составитель поездов;
  • специалист по камнеобработке;
  • горняк;
  • онкохирург;
  • эндокринолог;
  • оториноларинголог;
  • гастроэнтеролог;
  • гирудотерапевт.

При этом чаще всего работодатели искали представителей других профессий. Так, больше всего вакансий было размещено для таких профессий:

  • домохозяйка;
  • риелтор;
  • полицейский;
  • оператор контакт-центра;
  • менеджер по развитию и менеджер по продажам;
  • менеджер по работе с клиентами;
  • учитель английского;
  • продавец-консультант и промоутер.
В каких категориях больше всего вакансий

В целом же, по данным Национального банка, в ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Тем не менее, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И увольнять работников собираются намного чаще, чем нанимать новых.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!