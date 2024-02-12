Конкуренция резко выросла: кому в Украине сложнее всего найти работу
В Украине заметно выросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.
Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного кадрового портала. Аналитики отмечают, что существенный рост конкуренции связан с увеличением количества резюме на 24%. Кроме того, украинцы активно ищут дистанционную работу – конкуренция за такие вакансии в 5 раз превышает средний показатель.
Самым конкурентными в январе оставались должности в IT и сродненных сферах. Речь идет о таких вакансиях:
- Front-end разработчик;
- верстальщик;
- вебдизайнер;
- тестировщик;
- Android-программист;
- видеомонтажер;
- Python-программист;
- программист Java.
А вот проще всего попасть на должность было специалистам рабочих профессий и медикам. Вакансии с самой низкой конкуренцией такие:
- машинист тепловоза;
- составитель поездов;
- специалист по камнеобработке;
- горняк;
- онкохирург;
- эндокринолог;
- оториноларинголог;
- гастроэнтеролог;
- гирудотерапевт.
При этом чаще всего работодатели искали представителей других профессий. Так, больше всего вакансий было размещено для таких профессий:
- домохозяйка;
- риелтор;
- полицейский;
- оператор контакт-центра;
- менеджер по развитию и менеджер по продажам;
- менеджер по работе с клиентами;
- учитель английского;
- продавец-консультант и промоутер.
В целом же, по данным Национального банка, в ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Тем не менее, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И увольнять работников собираются намного чаще, чем нанимать новых.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.
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