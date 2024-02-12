Конкуренция резко выросла: кому в Украине сложнее всего найти работу

В Украине заметно выросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного кадрового портала. Аналитики отмечают, что существенный рост конкуренции связан с увеличением количества резюме на 24%. Кроме того, украинцы активно ищут дистанционную работу – конкуренция за такие вакансии в 5 раз превышает средний показатель.

Самым конкурентными в январе оставались должности в IT и сродненных сферах. Речь идет о таких вакансиях:

Front-end разработчик;

верстальщик;

вебдизайнер;

тестировщик;

Android-программист;

видеомонтажер;

Python-программист;

программист Java.

А вот проще всего попасть на должность было специалистам рабочих профессий и медикам. Вакансии с самой низкой конкуренцией такие:

машинист тепловоза;

составитель поездов;

специалист по камнеобработке;

горняк;

онкохирург;

эндокринолог;

оториноларинголог;

гастроэнтеролог;

гирудотерапевт.

При этом чаще всего работодатели искали представителей других профессий. Так, больше всего вакансий было размещено для таких профессий:

домохозяйка;

риелтор;

полицейский;

оператор контакт-центра;

менеджер по развитию и менеджер по продажам;

менеджер по работе с клиентами;

учитель английского;

продавец-консультант и промоутер.

В целом же, по данным Национального банка, в ближайшее время на украинском рынке труда не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Тем не менее, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И увольнять работников собираются намного чаще, чем нанимать новых.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023-го, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

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