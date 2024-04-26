В 'Укртатнафте' украли более 3 млрд гривен: раскрыта новая схема с нефтью

Бывший исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления компании "Укртатнафта" может попасть на 12 лет за решетку из-за растраты нефти на сумму свыше 3,25 млрд грн в начале полномасштабной войны. Часть ущерба уже удалось вернуть.

Как выяснили детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), топ-чиновник уклонился от уплаты почти 1,6 млрд грн акцизного налога и налога на прибыль, хотя в январе-феврале 2022 года на счетах компании хватало средств для уплаты налогов.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый заведомо ложно сообщил Государственной налоговой службе о том, что из-за повреждений складских и офисных помещений предприятия во время вооруженной агрессии РФ "Укртатнафта" не может должным образом вести налоговый и бухгалтерский учет. Вместе с тем другие служащие компании перегнали по нефтепроводам более 72 тыс. тонн нефти-сырца с таможенных складов на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, где сырье переработали в горючее, которое последствии продали.

Из-за таких действий бюджет Украины недополучил более 3,25 млрд грн, из которых возместить удалось 1,6 млрд грн. А обвиняемого будут судить по статьям об умышленном уклонении от уплаты налогов, а также растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

В общей сложности БЭБ расследует 15 эпизодов преступной деятельности должностных лиц указанного акционерного общества. В настоящее время устанавливается полный круг должностных лиц компании, причастных к незаконной деятельности.

В частности, как уже сообщал OBOZ.UA, было предъявлено обвинение руководительнице финансового подразделения предприятия, которая в первый день российского вторжения в Украину помогла вывести со счетов компании более $20 млн. На имущество женщины наложен арест.

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