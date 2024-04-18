"Укртатнафта" вывела из Украины $20 млн в первый день полномасштабной войны: раскрыта схема

Детективы из Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) завершили расследование по схеме, которая привела к незаконному выводу более 20 миллионов долларов со счетов АО "Укртатнафта" в первый день российского вторжения в Украину. Подозреваемой руководительнице финансового подразделения предприятия предъявлены обвинения за нарушение статей Уголовного Кодекса Украины, а обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает БЭБ. "Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта", – заявили в бюро.

Выявленные доказательства свидетельствуют о том, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину организованная преступная группа вывела со счетов более 20 миллионов долларов США компании. Механизм схемы заключался в том, что работники АО "Укртатнафта" заключали контракты на поставку сырой нефти и готовили счета на оплату, однако с фиктивными документами, чтобы имитировать закупку.

Руководитель финансового подразделения АО "Укртатнафта", злоупотребляя своим положением, подписывала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. В результате действий преступников, предприятие понесло убытки на сумму более 20 миллионов долларов США.

Подозреваемый был поставлен в известность о подозрении по статьям Уголовного Кодекса Украины, и сейчас на ее имущество наложен арест. Оперативное сопровождение проводят работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украине за 2022-2023 годы удалось вернуть в госбюджет более 1,4 млрд грн неуплаченных ранее платежей. При этом львиную долю составила уплата акцизного налога в деле "Укртатнафты" – 1,2 млрд грн.

Детективы БЭБ также сообщали о новом подозрении экс-руководителю "Укртатнафты". Его подозревают в присвоении топлива стоимостью 2 млрд грн. Отмечается, что речь идет об и. о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" в 2019-2022 гг., тогда эту должность занимал Руслан Ляпка.

А в марте 2023 года детективы БЭБ изъяли нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 млн грн. Это свыше 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

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