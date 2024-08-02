В Украину массово везут старые авто из-за границы: топ-3 самых популярных моделей

С начала года в Украину ввезли более 228 тысяч автомобилей. Подавляющая часть из них уже длительное время были в употреблении. Из-за б/у авто чаще всего покупатели выбирают Skoda Octavia, а также Volkswagen Golf и Passat.

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В целом по данным Министерства внутренних дел с января по июль включительно в страну импортировали 228 319 автомобилей, что на 14,2% больше, чем в прошлом году (199 980). Среди них 71% – подержанные авто, средний возраст которых составляет 9 лет, но 42% из них старше 10 лет, сообщает Опендатабот.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве (13,7%), а также во Львовской (10,2%) и Одесской (7,4%). А наиболее популярны среди украинцев преимущественно европейские автомобильные марки:

Volkswagen – 25498 авто, или 11,2%;

Renault – 17 479 автомобилей, или 7,7%;

– 17 479 автомобилей, или 7,7%; Audi – 13 173 авто, или 5,8%;

– 13 173 авто, или 5,8%; Nissan – 12575 авто, 5,5%;

– 12575 авто, 5,5%; BMW – 11109 авто, или 4,9%.

Более 16% всех импортируемых в первом полугодии автомобилей принадлежат лишь к трем маркам. Топ-3 самых популярных моделей выглядит так:

Skoda Octavia – 5047 авто;

– 5047 авто; Volkswagen Golf – 4 965;

– 4 965; Volkswagen Passat – 4147.

Наиболее запрошенными остаются бензиновые авто – это почти каждый второй ввезенный в этом году автомобиль. Дизельными были 27,5% нововвезенных в этом году авто, а электрокары составляют 13,1%, хотя в целом на рынке наблюдается тенденция к увеличению машин с электродвигателями – за год их импорт вырос в 1,8 раза.

Налог на подержанные авто

Из-за необходимости закрытия бюджетного дефицита на оборону страны в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о военном сборе в размере 15% на новые и подержанные автомобили. Если предложение примут, объемы импорта и продаж машин в Украину могут резко сократиться, что негативно повлияет на авторынок и смежные сферы.

В настоящее время импорт автомобилей уже затруднен из-за существующих налогов и сборов, включая пошлину, акциз, НДС и другие сопроводительные платежи. Добавление нового сбора может замедлить сегмент импорта легковых автомобилей с пробегом.

Сегмент электромобилей также может понести серьезные потери. Сейчас, из-за графиков подачи электроэнергии, найти покупателей на электромобиле становится все труднее. Добавление 15% к их стоимости сделает импорт электромобилей экономически невыгодным, что может привести к полному переходу этого сегмента на внутренний вторичный рынок без пополнения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, введение 15% военного сбора при первой регистрации автомобилей может увеличить расходы покупателей на 180-280 тысяч гривен. Это, по прогнозам экспертов, приведет к понижению продаж новых авто на 30-50%.

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