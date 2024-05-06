Украинских водителей будут штрафовать по поводу света фар: названа сумма

Украинские водители с 1 мая должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов – согласно обновленным правила дорожного движения (ПДД). За невыполнение этого требования грозит штраф – 510 грн.

Об этом сообщили в Патрульной полиции. Там напомнили: ранее включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов нужно было лишь в период с 1 октября по 1 мая. Теперь же это нужно делать круглый год.

"С 1 мая отменен временной промежуток использования дневных ходовых огней вне населенного пункта. Основная цель указанных изменений в ПДД – уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП", – говорится в сообщении.

В полиции объяснили: свет фар – это дополнительная пассивная безопасность движения. Так, согласно исследованиям, применение дневных ходовых фар уменьшает количество многосторонних дневных аварий на автомобилях примерно на 5-15 %.

"Использование дневных ходовых огней не только улучшает видимость, но также влияет на своевременное периферическое восприятие транспортных средств, осуществляющих разные маневры. К тому же, автомобили с дневными ходовыми огнями лучше идентифицируются как автомобили на расстоянии, а также оцениваются безопаснее по сравнению с автомобилями без них. Все это способствует тому, что дневные ходовые огни оказывают положительное влияние на безопасность дорожного движения", – подчеркнули правоохранители.

Какой нужно будет платить штраф

За невыполнение же этого правила, отмечается, установлена административная ответственность. Водителей будут штрафовать.

"Частью второй статьи 122 КУоАП установлена административная ответственность, в частности, за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн", – рассказали в патрульной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцев хотят штрафовать за фальсификацию пробега подержанного авто. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная документом, составляет 17 000 грн.

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