В Украину массово везут подержанные авто из США: сколько стоит самая популярная модель

В феврале в Украине было зарегистрировано почти 3,3 тыс. подержанных легковых авто из США. Средний возраст таких машин составил 6 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 419 штук. В Украине такую машину можно приобрести как за 10 500, так и 53 900 долларов.

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Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается: в целом, большинство пополнивших украинский автопарк в феврале "американцев" с пробегом являются именно электрокарами – их доля составила 42%.

Немного меньше было зарегистрировано авто на бензине – 41%. На долю гибридов пришлось 7%. А авто на дизеле и газу "отхватили" лишь 5% рынка.

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из США самой популярной среди украинцев стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 419 единиц. В топ-5 также вошли:

TESLA Model 3 – 416 штук;

FORD Escape – 234 штук;

JEEP Cherokee – 187 штук;

NISSAN Rogue – 160 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В Украине стоимость самого популярного подержанного авто из США – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, выпущенные в 2020 году (год начала выпуска модели):

авто выпуска с пробегом 26 000 км, по данным auto.ria, можно купить за 10 500 долларов;

также побывавшую в ДТП машину с 79 000 км пробега продают за 21 800 долларов;

авто после 17 000 км пробега продают за 53 900 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в феврале 2025 года украинцы приобрели почти 17 тыс. подержанных автомобилей. Средний возраст таких машин, перешедших на украинские номера, составляет 9,5 лет. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто купили 900 единиц. В Украине такую машину (возрастом 9-10 лет) можно приобрести как за 8 500, так и за 19 900 долларов.

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