В Украине стремительно снижаются цены на популярный летний овощ: с начала сезона упали в 6 раз

В Украине стремительно дешевеет картофель нового урожая. Оптовые цены у производителей уже достигли 11-16 грн/кг. Супермаркеты продают молодую картошку в среднем по 16,9 грн/кг. Это почти в шесть раз дешевле, чем было в начале сезона – первый картофель урожая 2024 года продавался в среднем по 100 грн/кг.

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"Прежде всего, давление на цены оказывает достаточно обильное предложение, в то время как темпы сбыта картофеля достаточно невысокие. В результате, производители снижают цены, чтобы таким образом активизировать сбыт. Однако, как признаются аграрии, даже такие меры не дают ожидаемого эффекта", – сообщили аналитики EastFruit.

По их подсчетам, закупочные цены на молодую картошку только за неделю упали на 26%. Эксперты отмечают, что из-за сезонной специфики предложение картофеля на рынке растет буквально каждый день.

Стоимость картофеля в Украине уже в среднем на 11% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом производители не исключают, что тенденция снижения цены в этом сегменте может сохраниться и дальше – по мере увеличения предложения.

Цены на картошку: сколько стоит в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 12 июля молодая картошка в крупных супермаркетах продается в среднем по 16,9 грн/кг, хотя некоторые торговые сети держат цены на уровне 20-25 грн.

Месяц назад средняя цена составляла 28,8 грн/кг. Теперь же основные продуктовые сети установили такие расценки:

"Фора" – 18,9 грн/кг;

"АТБ" – 15,89 грн/кг;

"Новус" – 16,49 грн/кг;

"Варус" – 16,5 грн/кг;

"Метро" – 16,95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии могут ударить по ценам на ягоды и фрукты от украинских производителей не только в этом году, но и в последующих. Чтобы решить эту проблему, садовым кооперативам необходимо будет купить генераторы.

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