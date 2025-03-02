В Украине значительно подешевел популярный овощ: какие цены в супермаркетах

В начале марта 2025 года цены на тепличные огурцы в Украине снизились до 80-120 грн/кг, что на 11% дешевле, чем на прошлой неделе. Ожидается дальнейшее уменьшение стоимости из-за увеличения предложения и низкого спроса.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. С начала весеннего сезона украинский рынок тепличных овощей претерпевает значительные изменения.

Операторы рынка отмечают, что на сегодняшний день практически все крупные тепличные комбинаты Украины начали активную реализацию огурцов нового обращения. Это оказало значительное влияние на формирование цены, поскольку конкуренция между производителями растет, а покупатели получают более широкий выбор.

По состоянию на начало марта 2025 продажи тепличных огурцов осуществляются в пределах 80-120 грн/кг, что на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Уменьшение стоимости огурцов наблюдается на всей территории страны, причем более ощутимо оно в регионах с развитым тепличным хозяйством. Среди основных факторов, приведших к снижению стоимости тепличных огурцов, можно выделить:

рост предложения: ежедневно на рынок выходит все больше местных производителей, что создает ценовую конкуренцию;

ежедневно на рынок выходит все больше местных производителей, что создает ценовую конкуренцию; уменьшение спроса: супермаркеты и оптовые компании снизили объемы закупок из-за невысоких темпов реализации в розничной торговле;

супермаркеты и оптовые компании снизили объемы закупок из-за невысоких темпов реализации в розничной торговле; ценовая коррекция сезона: традиционно в начале весны происходит снижение стоимости тепличных огурцов из-за увеличения урожая в стационарных теплицах.

Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение цен на тепличные огурцы, поскольку рынок продолжает наполняться новыми объемами продукции. В настоящее время украинские производители вынуждены продавать огурцы на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года. Основным вызовом остается слабый спрос, что может оказать еще большее давление на цены в ближайшие недели.

Цены на огурцы в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от 119 до 150 грн/кг. Цены зависят от страны-производителя, сорта огурцов (краткоплодные стоят меньше гладких), региона, а также ценовой политики сети. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

АТБ – 119,89 грн/кг;

Сельпо – 149 грн/кг;

Varus – 125,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение 2024 года хлеб подорожал на 17-21% и рост цен будет продолжаться в 2025 году. Основными причинами являются удорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы и налоговое давление на производителей.

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