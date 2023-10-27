В Украине заработали новые правила для покупателей квартир в новостройках: что нужно знать

В Украине впервые зарегистрировали недвижимость по новым правилам. Так, в государственном реестре вещных прав появилась запись о специальных имущественные правах на жилье, которое построят в будущем.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она отметила: этот механизм призван способствовать:

прозрачному ведению бизнеса застройщиками;

предотвращению появления недостроев;

защите инвестирующих в недвижимость украинцев.

Что предшествовало

Ранее в Минцифры сообщили, что благодаря электронному механизму защиты инвесторов, которые вложились в строительство украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще не достроенные квартиры. То есть квартира по факту еще не построена, но у ее покупателя уже будут документы на нее.

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Как отметили в министерстве, так покупатель сможет обезопасить себя от различных схем – и быть твердо уверенным, что строящееся жилье у него не отберут. Ведь ранее украинцы были вынуждены заключать с застройщиками:

предварительный договор купли-продажи недвижимости;

либо соглашение о намерениях.

Согласно этим документам, покупатель соглашался приобрести имущество, а продавец – продать его именно этому лицу. Но такие соглашения не давали право собственности на жилье, а лишь служили подготовкой к основному соглашению, которое заключалось только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Как зарегистрировать недвижимость, которую построят в будущем

Регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры. А также:

гаражные боксы;

другие жилые и нежилые помещения;

паркоместа.

Чтобы зарегистрировать такое право заказчик строительства должен создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС). В частности заявление о государственной регистрации специального имущественного права.

Застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства. А также данные о себе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине подорожали 1-комнатные квартирі на вторичном рынке. Больше всего цены выросли в Черкасской области – сразу на 43,1%.

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