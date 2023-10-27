В Украине заработали новые правила для покупателей квартир в новостройках: что нужно знать
В Украине впервые зарегистрировали недвижимость по новым правилам. Так, в государственном реестре вещных прав появилась запись о специальных имущественные правах на жилье, которое построят в будущем.
Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она отметила: этот механизм призван способствовать:
- прозрачному ведению бизнеса застройщиками;
- предотвращению появления недостроев;
- защите инвестирующих в недвижимость украинцев.
Что предшествовало
Ранее в Минцифры сообщили, что благодаря электронному механизму защиты инвесторов, которые вложились в строительство украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще не достроенные квартиры. То есть квартира по факту еще не построена, но у ее покупателя уже будут документы на нее.
Как отметили в министерстве, так покупатель сможет обезопасить себя от различных схем – и быть твердо уверенным, что строящееся жилье у него не отберут. Ведь ранее украинцы были вынуждены заключать с застройщиками:
- предварительный договор купли-продажи недвижимости;
- либо соглашение о намерениях.
Согласно этим документам, покупатель соглашался приобрести имущество, а продавец – продать его именно этому лицу. Но такие соглашения не давали право собственности на жилье, а лишь служили подготовкой к основному соглашению, которое заключалось только после сдачи объекта в эксплуатацию.
Как зарегистрировать недвижимость, которую построят в будущем
Регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры. А также:
- гаражные боксы;
- другие жилые и нежилые помещения;
- паркоместа.
Чтобы зарегистрировать такое право заказчик строительства должен создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС). В частности заявление о государственной регистрации специального имущественного права.
Застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства. А также данные о себе.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине подорожали 1-комнатные квартирі на вторичном рынке. Больше всего цены выросли в Черкасской области – сразу на 43,1%.
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