В Украине запустят поезд в еще одну страну Европы: движение было остановлено с начала полномасштабной войны – СМИ

Поезд Киев – Кишинев – Бухарест впервые с начала полномасштабной войны выйдет на маршрут в ночь с 7 на 8 августа в тестовом режиме – с двумя пустыми украинскими вагонами. Отмечается, что ранее это железнодорожное сообщение не действовало несколько лет, а теперь его планируют восстановить на постоянной основе с четырьмя вагонами.

Об этом пишет издание Moldova Liberă. Первый этап – тестовый рейс с двумя пустыми вагонами, которые присоединят к регулярному поезду Кишинев – Бухарест.

В будущем к этому составу планируют добавить еще два украинских вагона – всего их будет четыре. Тестовый рейс станет первым с начала полномасштабной войны в Украине. О запуске сообщили сразу несколько СМИ, а также государственный секретарь Министерства транспорта Румынии Ионел Скриоштяну, который отметил, что маршрут через территорию Молдовы – это самое простое решение из трех, предложенных Украиной.

Железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом существовало еще в советское время. Поезд ходил по маршруту София – Москва, позже курсировал как отдельное направление, вплоть до 2015 года. В марте 2016-го поезд снова вышел на пути под названием "Буковина" – это был один спальный вагон, который присоединяли к трем другим поездам (двум украинским и одному румынскому).

В то время путь из Киева в Бухарест занимал около 26 часов. Поезд отправлялся из Киева каждую пятницу вечером и прибывал в Бухарест в субботу вечером. В воскресенье утром он отправлялся обратно. После начала полномасштабной войны в 2022 году движение прекратилось.

Отмечается, что пуск поезда Киев – Бухарест имеет стратегическое значение не только для пассажиров, но и для укрепления транспортных связей Украины со странами ЕС. Он может стать важным логистическим каналом, особенно учитывая трудности с пересечением границ на автомобилях и ограничения в авиасообщении.

