Поезда из Украины за границу изменят расписание: причина, дата и какие рейсы затронет

В Будапеште (Венгрия) стартовали масштабные ремонтные работы на железнодорожной станции Келети, поэтому с 25 августа международный поезд №9/10 Киев – Будапешт будет курсировать до станции Нюгати, а маршрут в Вену изменит остановку на Келенфельд. В то же время уже сейчас поезда на этих направлениях опаздывают, в частности до 1 часа 14 минут на венгерском и до 3 часов на австрийском.

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Об изменении расписания сообщила "Укрзалізниця". С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на центральной станции, что повлечет изменения в маршрутах международных поездов, следующих из Украины в Венгрию и Австрию.

Как изменится движение поездов

поезд №9/10 Киев – Будапешт – Киев: в указанный период будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо привычной Келети, станция Нюгати удобно расположена возле метро линии М3 и имеет разветвленную сеть городского транспорта;

в указанный период вместо привычной Келети, станция Нюгати удобно расположена возле метро линии М3 и имеет разветвленную сеть городского транспорта; поезд №143/146 Чоп – Вена – Чоп (в составе которого есть вагоны Киев – Вена – Киев): остановка на Келети будет отменена, вместо этого – единственная остановка в Будапеште на станции Келенфельд, которая имеет удобный доступ к метро М4.

"Укрзалізниця" советует пассажирам учитывать эти изменения при покупке билетов и планировании путешествий. Следует учитывать, что поезда на международных маршрутах, соединяющих Украину с Венгрией и Австрией, часто задерживаются в пути даже в периоды без ремонтов.

Например, 5 августа задержки на австрийском направлении достигают до 3 часов, а на венгерском более часа. "Укрзалізниця" ранее неоднократно объясняла такие ситуации особенностями работы железнодорожного транспорта в странах Евросоюза, включая координацию между операторами и регламентами. Актуальные задержки на 5 августа:

поезд №9/10 Киев – Будапешт опаздывает на 1 час 14 минут;

опаздывает на в обратном направлении – Будапешт – Киев на 36 минут;

поезд Вена – Киев задержка составляет более 3 часов;

задержка составляет задержки наблюдались и на других маршрутах до Трускавца, Краматорска, Львова и т.д.

По словам "Укрзалізниці" станция Будапешт – Нюгати расположена в центре города и является очень удобной для пассажиров. Она обслуживается метро линии М3, что обеспечивает прямой доступ к центральной части города. Станция Будапешт-Келенфельд находится на метро линии М4 и является активной пересадочной зоной.

Обе эти станции обеспечивают удобное сообщение с другими районами города, поэтому пассажирам не придется тратить много времени на пересадки. "Просим обратить внимание на изменения при поиске билетов. Спасибо за понимание и желаем приятного путешествия!", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь идет, в частности, о Львове, Ужгороде, Черновцах. Так в компании намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

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