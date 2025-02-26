В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М 559 – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Теперь он будет курсировать на нежинском направлении, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезд оборудовали:
- комфортными сиденьями;
- местами для пассажиров на колёсных креслах и т.д.
"Укрзалізниця"завершила модернизацию на собственных мощностях электропоезда ЕР9М 559. Вскоре он будет перевозить пассажиров на нежинском направлении. Это уже второй пригородный электропоезд, восстановленный с начала года, и 38-й – от полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.
В Украине запускают поезд с особенным вагоном
Помимо этого, "Укрзалізниця" запускает первый детский вагон в поезде международного сообщения. Им стал поезд №351 Киев – Кишинев. В первый рейс с детским вагоном он выйдет 27 февраля.
Как рассказали в перевозчике, вагон "полностью сертифицирован для движения в международном сообщении". А также оборудован:
- пандусами для колясок;
- тематическими купе с Искорками Суперсил;
- манежами для самых маленьких;
- пеленательными столиками;
- гипоаллергенной детской постелью;
- детским меню;
- подогревом детского питания;
- защищенные бортики верхних полок;
- бизибордами;
- безопасными коридорными перилами с мягкой обивкой;
- интерактивными учебно-развлекательными материалами;
- настольными играми;
- аудиосказками на ночь.
При этом отмечается: продажа билетов в вагон осуществляется исключительно через приложение перевозчика. В нем он будет помечен специальной маркировкой "детский".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.
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