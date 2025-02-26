В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М 559 – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Теперь он будет курсировать на нежинском направлении, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

Видео дня

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезд оборудовали:

⁠комфортными сиденьями;

местами для пассажиров на колёсных креслах и т.д.

"Укрзалізниця"завершила модернизацию на собственных мощностях электропоезда ЕР9М 559. Вскоре он будет перевозить пассажиров на нежинском направлении. Это уже второй пригородный электропоезд, восстановленный с начала года, и 38-й – от полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

В Украине запускают поезд с особенным вагоном

Помимо этого, "Укрзалізниця" запускает первый детский вагон в поезде международного сообщения. Им стал поезд №351 Киев – Кишинев. В первый рейс с детским вагоном он выйдет 27 февраля.

Как рассказали в перевозчике, вагон "полностью сертифицирован для движения в международном сообщении". А также оборудован:

пандусами для колясок;

тематическими купе с Искорками Суперсил;

манежами для самых маленьких;

пеленательными столиками;

гипоаллергенной детской постелью;

детским меню;

подогревом детского питания;

защищенные бортики верхних полок;

бизибордами;

безопасными коридорными перилами с мягкой обивкой;

интерактивными учебно-развлекательными материалами;

настольными играми;

аудиосказками на ночь.

При этом отмечается: продажа билетов в вагон осуществляется исключительно через приложение перевозчика. В нем он будет помечен специальной маркировкой "детский".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!