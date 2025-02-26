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В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М 559 – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Теперь он будет курсировать на нежинском направлении, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезд оборудовали:

  • ⁠комфортными сиденьями;
  • местами для пассажиров на колёсных креслах и т.д.
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М 559
Поезд оборудовали комфортными сиденьями

"Укрзалізниця"завершила модернизацию на собственных мощностях электропоезда ЕР9М 559. Вскоре он будет перевозить пассажиров на нежинском направлении. Это уже второй пригородный электропоезд, восстановленный с начала года, и 38-й – от полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

Модернизированный поезд будет курсировать на нежинском направлении

В Украине запускают поезд с особенным вагоном

Помимо этого, "Укрзалізниця" запускает первый детский вагон в поезде международного сообщения. Им стал поезд №351 Киев – Кишинев. В первый рейс с детским вагоном он выйдет 27 февраля.

Как рассказали в перевозчике, вагон "полностью сертифицирован для движения в международном сообщении". А также оборудован:

  • пандусами для колясок;
  • тематическими купе с Искорками Суперсил;
  • манежами для самых маленьких;
  • пеленательными столиками;
  • гипоаллергенной детской постелью;
  • детским меню;
  • подогревом детского питания;
  • защищенные бортики верхних полок;
  • бизибордами;
  • безопасными коридорными перилами с мягкой обивкой;
  • интерактивными учебно-развлекательными материалами;
  • настольными играми;
  • аудиосказками на ночь.

При этом отмечается: продажа билетов в вагон осуществляется исключительно через приложение перевозчика. В нем он будет помечен специальной маркировкой "детский".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.

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