В Украине запустили поезд на важном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в Харьков (и обратно). Рейсы поезда №251/252 будут осуществляться с 7 по 9 сентября. Цена билетов – от 661 грн до 1 755 грн (в зависимости от класса и даты).

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

из Киева поезд будет отправляться в 13:04, прибывать в Харьков – в 20:31;

отправление из Харькова – в 22:00, прибытие в Киев – в 05:00 следующего дня.

Исключением станет 8 сентября. Тогда:

в Харьков поезд будет прибывать в 21:42;

отправляться из Харькова – в 23:50, прибывать в Киев в 07:53 9 сентября.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

В чат-ботах компании.

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Стоимость билетов на поезд №251/252 отличается в зависимости как от класса, так и даты. Так:

на 7 и 9 сентября билеты класса люкс стоят 1 603,9 грн, купейные – 661,14 грн;

на 8 сентября: люкс – 1 755,3 грн;, купе – 719,27 грн

Популярный поезд отменять не будут

В то же время "Укрзалізниця" продлила курсирование дополнительного "летнего" поезда №223/224 Киев – Ужгород по крайней мере до 20 сентября. Причина – устойчивый спрос среди украинцев на рейсы западного направления.

Поезд изначально вводили исключительно на август. Как рассказали в компании, рейс пока продолжит курсировать через день.

Выезд из Киева – в 16:07. Прибытие в Ужгород – на следующий день в 8:31.

Из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29. Прибывать в Киев – в 10:46 следующего дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, также УЗ обновила плацкартные вагоны в популярном поезде №7/8 Киев – Черновцы. В них установили кондиционеры, вакуумные туалеты и добавили индивидуальное освещение для каждого пассажира.

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