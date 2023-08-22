В Украине не будут отменять популярный поезд: сколько он еще будет ездить

"Укрзалізниця" продлила курсирование поезда №223/224 Киев – Ужгород по крайней мере до 20 сентября. Причина – устойчивый спрос среди украинцев на рейсы западного направления.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: поезд будет курсировать через день.

Выезд из Киева – в 16:07. Прибытие в Ужгород – на следующий день в 8:31.

Из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29. Прибывать в Киев – в 10:46 следующего дня.

"Маршрут поезда будет проходить через станции вблизи самых популярных курортных городков запада Украины – Мукачево, Карпаты, Сваляву, Славское, Стрый и др.", – гвоорится в сообщении.

Билеты будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-боте;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

На 2 сентября билеты из Киева в Ужгород стоят:

купе – 456,46 грн;

плацкарт – 276,28 грн.

Билеты же из Ужгорода на 3 сентября стоят дороже:

купе – 494,12 грн;

плацкарт – 295,91 грн.

Помимо этого, назначен дополнительный поезд №239/240 Ужгород – Киев. Он:

отправится из Ужгорода 31 августа в 17.23 и прибудет в Киев в 10.39;

из Киева поезд отправится 1 сентября в 21:02 и прибудет в Ужгород в 13:25.

Как сообщал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы двух поездов из Киева во Львов. Речь о №191/192 и №163/164, поездка которым будет также удобна для харьковчан. Билеты же на эти поезда можно купить как за несколько сотен, так и около 1 500 грн.

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