В Украине запустили новый поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый поезд между Киевом и крупным региональным центром – Винницей. Первый рейс запланирован уже на 20 июля, однако в целом, поезд будет временным – в настоящее время поездки запланированы лишь на 3 дня июля. Стоимость билетов же на рейс 26 июля из Киева составляет 449,21 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что поезд:

Запустили из-за высокого спроса на билеты на этом направлении.

Получил номер 275/276.

Будет дневным.

"Продолжаем дополнять летнее расписание и назначать дополнительные рейсы на пиковые даты. Видим повышенный спрос между Киевом и Винницей, поэтому назначаем дополнительный дневной поезд №275/276", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в составе поезда – купейные вагоны с местами для сидения. В них:

Нечетные места расположены у окна.

Четные – у прохода.

Расписание поезда

Рейсы нового поезда запланированы на 3 дня июля. В частности, 20, 26 и 28-е.

Отправление из Киева – 10:35. Прибытие в Винницу – 13:45.

Отправление из Винницы – 16:17. Прибытие в Киев – 19:55.

На пути следования предусмотрены 2 остановки. Они будут осуществляться в:

Фастове.

Козятине.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 26 июля из Киева билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 449,21 грн.

На рейс из Винницы билеты продают также продают в вагоны 1 класса. И по той же цене.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новые поезда между Киевом и Львовом. Причина – высокий спрос на билеты на этом направлении.

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