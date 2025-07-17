"Укрзалізниця" запустила новые поезда по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запускает новые поезда между Киевом и одним из крупнейших туристических центров страны – Львовом. Причина – высокий спрос на билеты на этом направлении. В рейсы поезда выйдут уже 19 июля. На рейс поезда №745К из Киева билеты в вагоны 1 класса стоят 828,09 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

Дополнительные поезда назначены в обоих направлениях (т.е., из Киева во Львов и со Львова в Киев).

В рейсы выйдут поезда Интерсити+.

"Видим, какой спрос пользуется направлением Киев – Львов и Львов – Киев. Поэтому нашли возможность добавить на ближайшее время по рейсу Интерсити+ в обоих направлениях с этой субботы (19 июля. – Ред)", – говорится в сообщении.

При этом номера поездов не сообщаются. Однако подчеркивается: билеты на них уже поступили в продажу. Купить их можно в приложении "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты на новые поезда

На 19 июля "Укрзалізниця" назначила 1 поезд Интерсити+ из Киева во Львов – №745К. Билеты на него продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 828,09 грн.

2 класс – 450,98 грн.

Отправляется поезд со станции Дарница в 9:24. Со станции Киев-Пассажирский – 9:50. Прибытие во Львов – 15:52.

Со Львова в Киев в этот день также будет идти 1 поезд Интерсити+. Он получил номер 744К. Билеты на него таже продают в вагоны 1 и 2 класса. Они стоят:

1 класс – 828,09 грн.

2 класс – 450,98 грн.

Отправляется поезд в 16:30. Прибывает на станцию Киев-Пассажирский – в 22.28. После этого он проследует еще до станции Дарница, на которую придет в 23:00.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, женские купе появились еще в трех поездах "Укрзалізниці". Во всех них такие купе будут в вагоне №5. Первые же рейсы обновленные поезда начнут совершать с 25 июля.

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