В Украине запустили новые поезда в важном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила 2 новых поезда, которые соединят Закарпатье и Прикарпатье со Львовом и Киевом. Стоимость билетов на зависит от рейса поезда и класса вагона. В частности, билет в плацкарт на поезд из Солотвино в Киев стоит 249 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что новыми поездами стали:

№234/233 Рахов – Киев:

№84/83 Солотвино – Киев.

"Запускаем новые удобные ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом. Билеты уже в продаже в приложении "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Расписание новых поездов

Поезд №234/233 Рахов – Киев.

Отправление из Рахова – 20:54. Прибытие во Львов – 05:14, в Киев – 13:12.

Отправление из Киева – 15:21. Со Львова – 23:51. Прибытие в Рахов – 07:50.

"Удобный маршрут для путешествий жителей Ясиней, Ворохты, Татарова и Яремчи во Львов. Прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель – Рахов", которые будут курсировать в составе поезда", – рассказали в "Укрзалізниці".

Поезд №84/83 Солотвино – Киев.

Отправление со станции Солотвино – 19:52. Прибытие во Львов – 05:00, в Киев – 13:12.

Отправление из Киева – 15:21. Со Львова – 23:16. Прибытие в Солотвино – 08:08.

Поезд, отмечается, будет удобен для жителей Тячева, Хуста, Виноградова. А также других городов Закарпатья.

Сколько стоят билеты на новые поезда

На рейс 6 февраля поезда №234/233 Рахов – Киев билеты продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

плацкарт – 274,77 грн;

купе – 427,18 грн.

На рейс 6 февраля поезда №84/83 Солотвино – Киев билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Они стоят:

плацкарт – 249,03 грн;

купе – от 376,67 до 766,32 грн;

люкс – 1850,43 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" увеличила количество мест в поезде, который совершит рейс по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Билеты уже поступили в продажу, а их стоимость составляет 120 грн для взрослых.

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