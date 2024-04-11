В Украине запустили новое большое строительство: что строят для Ужгорода
На Закарпатье приступили к строительству европейской колеи – ее проложат от Ужгорода к Чопу. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: реализация проекта позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и рядом европейских городов. В частности:
- Веной (Австрия);
- Братиславой (Словакия);
- Кошице (Словакия);
- Будапештом (Венгрия);
- Прагой (Чехия);
- Бухарестом (Румыния);
- Дрезденом (Германия);
- Белградом (Сербия).
"Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС. Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС", – говорится в сообщении.
При этом премьер подчеркнул: в ближайшем будущем планируется также за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты в других городах. В частности:
- Львове;
- Черновцах.
В свою очередь, в "Укрзалізниці" отметили: проект строительства евроколеи из Ужгорода в Чоп предусматривает прокладывание 22 км железнодорожного пути европейского стандарта. А также:
- реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;
- "оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации".
"На следующем этапе планируется проведение электрификации нового европейского пути 1435 мм на участке Чоп – Ужгород", – отметили в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Закарпатской области хотят построить новый речной порт с мультимодальным терминалом. Благодаря ему можно будет организовать международные перевозки.
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