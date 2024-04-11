В Украине запустили новое большое строительство: что строят для Ужгорода

На Закарпатье приступили к строительству европейской колеи – ее проложат от Ужгорода к Чопу. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: реализация проекта позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и рядом европейских городов. В частности:

Веной (Австрия);

Братиславой (Словакия);

Кошице (Словакия);

Будапештом (Венгрия);

Прагой (Чехия);

Бухарестом (Румыния);

Дрезденом (Германия);

Белградом (Сербия).

"Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС. Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС", – говорится в сообщении.

При этом премьер подчеркнул: в ближайшем будущем планируется также за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты в других городах. В частности:

Львове;

Черновцах.

В свою очередь, в "Укрзалізниці" отметили: проект строительства евроколеи из Ужгорода в Чоп предусматривает прокладывание 22 км железнодорожного пути европейского стандарта. А также:

реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения;

"оснащение пути двухсторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации".

"На следующем этапе планируется проведение электрификации нового европейского пути 1435 мм на участке Чоп – Ужгород", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Закарпатской области хотят построить новый речной порт с мультимодальным терминалом. Благодаря ему можно будет организовать международные перевозки.

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