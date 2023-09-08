В Украине запустили дополнительные поезда на важных направлениях: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков и Львов (и обратно). Цены на билеты зависят от направления, от класса и даты.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев – Львов назначены на 16-17 сентября.

"Поезд будет выезжать из Киева 16 и 17 сентября в 7.05 и прибывать во Львов в 17.03. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05", – говорится в сообщении.

Стоимость билетов на поезд 191/192 отличается в зависимости от класса. Так:

билеты класса люкс стоят 1469,65 грн;

купейные – 611,31 грн.

Дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев – Харьков назначены на 14-16 сентября. Расписание:

из Киева поезд будет отправляться в 13:04, прибывать в Харьков – в 21:42;

отправление из Харькова – в 23:50, прибытие в Киев – в 07:53 следующего дня.

Стоимость билетов на поезд 251/252 также отличается в зависимости от класса, а также от даты. Так:

на 14 и 16 сентября билеты класса люкс стоят 1603,9 грн, купейные – 661,14 грн;

на 15 сентября: люкс – 1755,3 грн, купе – 719,27 грн.

Отметим: назначение дополнительных рейсов на этот поезд – не первое. Ранее их уже назначали на 7 и 9 сентября.

Кроме того, назначаются на 10 сентября дополнительные рейсы Интерсити+ №720/719 Киев – Харьков. Расписание:

отправление из Киева – в 23:53, прибытие в Харьков – в 05:04;

отправление из Харькова – в 23:33, прибытие в Киев – в 04:56.

Стоимость билетов зависит от класса. Так:

в первый класс – 855,85 грн;

во второй – 468,2 грн.

Где покупать билеты

В приложении "Укрзалізниці".

В чат-ботах компании.

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время "Укрзалізниця" продлила курсирование дополнительного "летнего" поезда №223/224 Киев – Ужгород по крайней мере до 20 сентября. Причина – устойчивый спрос среди украинцев на рейсы западного направления.

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