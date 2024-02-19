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В Украине запускают новый поезд по важному направлению: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,9 т.
В Украине запускают новый поезд из Харькова

"Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Первый рейс запланирован уже на 23 февраля из Харькова. Из Ворохты – 24 февраля.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: таким образом Харьковская и Полтавская области будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Билеты на поезд уже доступны для приобретения", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту

Где купить билеты

Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:

  • чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс. На рейс 23 февраля их стоимость составляет:

  • купе – 1242,57 грн;
Сколько стоят билеты в вагон люкс на поезд из Харькова в Ворохту на рейс 23 февраля
  • люкс – 3090,53 грн.
Сколько стоят билеты в купейный вагон на поезд из Харькова в Ворохту на рейс 23 февраля

В обратную сторону стоимость билетов на рейс 24 февраля ниже. Так:

  • в купейный вагон они стоят 1136,88 грн;
Сколько стоят билеты в вагон люкс на поезд из Ворохты в Харьков на рейс 24 февраля
  • в люкс – 2817,74 грн.
Сколько стоят билеты в купейный вагон на поезд из Ворохты в Харьков на рейс 24 февраля

Расписание поезда

Поезд №201/202 Харьков – Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. Прибытие в:

  • Ивано-Франковск – 11:28 следующего дня;
  • Яремче – 13:10;
  • Татаров-Буковель – 13:50;
  • Ворохту – в 14:09.

Из Ворохты поезд будет отправляться в 16:29. Прибытие в:

  • Татаров-Буковель – 16:39;
  • Яремче – 17:07;
  • Ивано-Франковск – 18:25;
  • Харьков – 12:33 следующего дня.

Также на маршруте предусмотрен ряд остановок. В частности, на станциях:

  • Львов;
  • Киев-Пассажирский;
  • Миргород;
  • Полтава-Киевская.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" также запускает новый поезд между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

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