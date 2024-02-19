В Украине запускают новый поезд по важному направлению: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Первый рейс запланирован уже на 23 февраля из Харькова. Из Ворохты – 24 февраля.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: таким образом Харьковская и Полтавская области будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.
"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Билеты на поезд уже доступны для приобретения", – говорится в сообщении.
Где купить билеты
Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:
- чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты
Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс. На рейс 23 февраля их стоимость составляет:
- купе – 1242,57 грн;
- люкс – 3090,53 грн.
В обратную сторону стоимость билетов на рейс 24 февраля ниже. Так:
- в купейный вагон они стоят 1136,88 грн;
- в люкс – 2817,74 грн.
Расписание поезда
Поезд №201/202 Харьков – Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. Прибытие в:
- Ивано-Франковск – 11:28 следующего дня;
- Яремче – 13:10;
- Татаров-Буковель – 13:50;
- Ворохту – в 14:09.
Из Ворохты поезд будет отправляться в 16:29. Прибытие в:
- Татаров-Буковель – 16:39;
- Яремче – 17:07;
- Ивано-Франковск – 18:25;
- Харьков – 12:33 следующего дня.
Также на маршруте предусмотрен ряд остановок. В частности, на станциях:
- Львов;
- Киев-Пассажирский;
- Миргород;
- Полтава-Киевская.
Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" также запускает новый поезд между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.
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