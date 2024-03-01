В Украине запускают новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты
Между Харьковом и Днепром будет курсировать новый поезд №295/296. В первый рейс он отправится уже 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: новый поезд будет "ночной альтернативой путешествию между двумя крупнейшими городами востока нашей страны".
"Поезд соединит Харьков и Днепр. Более эффективное использование подвижного состава позволяет нам расширять маршрутную сеть и предлагать пассажирам больше вариантов путешествий по Украине", – говорится в сообщении.
Расписание движения поезда
Поезд начнет курсировать уже завтра. В первый рейс он отправится:
- 2 марта – из Харькова;
- 3 марта – из Днепра.
Отправляться он будет из Харькова по парным числам в 23:40. Прибывать в Днепр – в 05:05 утра на следующий день.
В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.
Остановки предусмотрены на ряде станций. В частности:
- Мерефа;
- Лихачево;
- Лозовая;
- Павлоград;
- Синельниково-2.
Сколько стоят билеты
На рейс 2 марта из Харькова в Днепр билеты продаются в люкс, купе и плацкарт. Стоят они:
- люкс – 1220,11 грн;
- купе – 340,06 грн;
- плацкарт – 159,97 грн.
На рейс 3 марта из Днепра в Харьков билеты также продаются в люкс, купе и плацкарт. Однако цены на них несколько выше. Так:
- в люкс – стоят 1333,11 грн;
- в купе – 366,07 грн;
- в плацкарт – 167,97 грн.
Где купить билеты
Билеты на поезд будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:
- чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь здесь не все зависит от украинской компании.
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